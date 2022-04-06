Новый министр иностранных дел встретился с Жозепом Боррелем в Брюсселе

Новый министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, который впервые посещает Брюссель в новом качестве, сегодня встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Дарчиашвили заявил, что они обсудили повестку дня интеграции Грузии в Евросоюз и ее прогресс в этом контексте. Стороны также обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и роль Евросоюза в региональной стабильности.

Glad to have started my tenure as🇬🇪's Foreign Minister by meeting🇪🇺 High Rep @JosepBorrellF. Discussed🇬🇪's 🇪🇺 integration agenda& its progress on this path.I count on🇪🇺's support in this context. Considered security environ in the region& focused on🇪🇺's role in regional stability pic.twitter.com/KTEWAw77d7 — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) April 6, 2022

Визит министра в Брюссель продлится до 8 апреля. В рамках визита он примет участие в Министериале иностранных дел НАТО 7 апреля. В министериале также примут участие министры иностранных дел Украины, Швеции, Финляндии, Японии, Австралии и Южной Кореи.

Илья Дарчиашвили сменил на посту министра Давида Залкалиани, который 4 апреля стал послом Грузии в США.

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