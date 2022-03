ნატომ საქართველო აპრილში დაგეგმილ საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე მიიწვია 

ნატომ საქართველო და რამდენიმე სხვა არაწევრი ქვეყანა ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს შეხვედრაზე მიიწვია, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე ბრიუსელში 6-7 აპრილს გაიმართება.

შეხვედრა ფიზიკურ ფორმატში ჩატარდება და მას ნატოს გენერალური მდივანი, იენს სტოლტენბერგი გაუძღვება.

7 აპრილს ორიდან ერთ შეხვედრას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ დავით ზალკალიანთან ერთად, ავსტრალიის, ფინეთის, იაპონიის, კორეის რესპუბლიკის, ახალი ზელანდიის, შვედეთის და უკრაინის მთავარი დიპლომატები, ასევე ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი, ჟოზეპ ბორელი დაესწრებიან.

