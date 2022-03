სალომე ზურაბიშვილი ჟოზეპ ბორელს ტელეფონით ესაუბრა

საქართველოს პრეზიდენტი, სალომე ზურაბიშვილი გუშინ ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში, ჟოზეპ ბორელს ტელეფონით ესაუბრა.

„ვესაუბრე [ჟოზეპ ბორელს] საქართველოს დაჩქარებულ ევროინტეგრაციის გზასა და უსაფრთხოებაზე, მათ შორის, შავი ზღვის [რეგიონის] უსაფრთხოებაზე“, – დაწერა Twitter-ზე სალომე ზურაბიშვილმა.

„მადლობელი ვარ [ჟოზეპ] ბორელის საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის კიდევ ერთი მხარდაჭერისთვის“, – დასძინა მან.

