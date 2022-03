ჯუანშერ ბურჭულაძემ ნატოს თავდაცვის მინისტერიალში მიიღო მონაწილეობა

საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა, ჯუანშერ ბურჭულაძემ დღეს, უკრაინელ, შვედ და ფინელ კოლეგებთან ერთად ბრიუსელში ნატოს საგანგებო მინისტერიალში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც უკრაინაში რუსეთის სრულმსშტაბიანი ინტერვენციის ფონზე გაიმართა.

„ასეთი აქტუალური საქართველოს თემა არ ყოფილა აქამდე ნატოში“, – განაცხადა ჯუანშერ ბურჭულაძემ მინისტერიალის შემდეგ და ხაზი გაუსვა, რომ ყველა გამომსვლელმა „ცალსახად აღნიშნა“ ის გამოწვევები და მიზნები, რომლებიც უკრაინასთან ერთად საქართველოსაც აქვს.

მანვე აღნიშნა, რომ მისმა კოლეგებმა ნატოს წევრი სახელმწიფოებიდან საქართველოს იმ „მიზნების“ მიღწევაში დახმარება აღუთქვეს, „რაც არის ჩვენი ხალხის არჩევანი“.

უკრაინაში მიმდინარე ომზე საუბრისას, ჯუანშერ ბურჭულაძემ განაცხადა, რომ „ესკალაციამ შეიძლება მიგვიყვანოს კატასტროფამდე [და] ამას იაზრებს მთელი ცივილური სამყარო“.

„სანქციებით და სხვა მექნიზმებით საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში, რა თქმა უნდა, მიზანი იქნება მიღწეული“, – ხაზი გაუსვა მანვე.

რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციების შესახებ საქართველოს მთავრობის პოზიციაზე საუბრისას, მინისტრმა ბურჭულაძემ განმარტა, რომ ხელისუფლების ეს პოლიტიკა ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებში „კითხვებს არ ბადებს“.

მისივე თქმით, სხდომაზე ასევე დაისვა კითხვები თუ „რამდენად ფორსირებულად არის შესაძლებელი საქართველოს და უკრაინას მიენიჭოს კანდიდატის სტატუსი ევროკავშირში“.

მასალა განახლდება…

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)