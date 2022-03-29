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НАТО пригласила Грузию на Министериал иностранных дел в апреле
НАТО пригласила Грузию и ряд других стран, не входящих в НАТО, на заседание Североатлантического совета, которое пройдет на уровне министров иностранных дел в Брюсселе 6-7 апреля.
Встреча пройдет в очном формате под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
7 апреля на одной из двух встреч вместе с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани также будут присутствовать главные дипломаты из Австралии, Финляндии, Японии, Республики Корея, Новой Зеландии, Швеции и Украины, а также верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.
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