НАТО пригласила Грузию на Министериал иностранных дел в апреле

НАТО пригласила Грузию и ряд других стран, не входящих в НАТО, на заседание Североатлантического совета, которое пройдет на уровне министров иностранных дел в Брюсселе 6-7 апреля.

Встреча пройдет в очном формате под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

7 апреля на одной из двух встреч вместе с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани также будут присутствовать главные дипломаты из Австралии, Финляндии, Японии, Республики Корея, Новой Зеландии, Швеции и Украины, а также верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

