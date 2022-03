ახალი „კანონი“ გალელი ქართველებისთვის „აფხაზური ეთნიკურობის აღდგენას“ ითვალისწინებს 

ოკუპირებული აფხაზეთის „დეპუტატებმა“ საკანონმდებლო ცვლილებები მიიღეს, რომლებიც საშუალებას მისცემს გალის რაიონის ეთნიკურ ქართველებს, რომ „აფხაზური ეთნიკურობის აღდგენის“ გზით პასპორტები მიიღონ. ინფორმციას „ნუჟნაია გაზეტა“ ავრცელებს.

დაახლოებით 30 000 ეთნიკურ ქართველს ყველანაირი პოლიტიკური უფლება წართმეული აქვს მას შემდეგ, რაც ოკუპირებული რეგიონის ხელისუფლებამ 2014 და 2017 წლებში მათ აფხაზეთის „მოქალაქეობა“ ჩამოართვა.

თუმცა, გალის მცხოვრებლებს პასპორტების მისაღებად ქართული გვარების აფხაზურზე შეცვლა მოუწევთ.

ცვლილებების პაკეტმა დაახლოებით ერთწლიანი „საკანონმდებლო პროცესი“ გაიარა მას შემდეგ, რაც „პარლამენტის თავმჯდომარემ“, ვალერი კვარჩიამ 2021 წლის მარტში კანონპროექტი წარადგინა.

„აფსნიპრესის“ ინფორმაციით, ცვლილებებით, რომლებიც საბოლოო მოსმენით დღეს მიიღეს, სამოქალაქო მდგომარეობის აქტების შესახებ კანონში ახალი დებულებები შევიდა, რომელთა თანახმადაც, აფხაზეთში მცხოვრებ უცხოეთის მოქალაქეებსა და მოქალაქეობის არმქონე პირებს ამიერიდან „აფხაზური ეთნიკურობის აღდგენის“ უფლება ენიჭებათ.

პაკეტი ასევე შეიცავს ცვლილებებს „სამოქალაქო კოდექსში“ და ითვალისწინებს „აფხაზური ეთნიკურობის აღდგენას“, როგორც სამოქალაქო მდგომარეობის ერთ-ერთ აქტს.

უნდა აღინიშნოს, რომ „მოქალაქეობის“ შესახებ ოკუპირებული რეგიონის „კანონის“ მე-5(ა) მუხლი აფხაზური ეთნიკურობის ადამიანებს „მოქალაქეებად“ მიიჩნევს, მიუხედავად იმისა, თუ სად ცხოვრობენ ისინი ან აქვთ თუ არა უცხოური სახელმწიფოს მოქალაქეობა, ასევე თუ არ ემხრობიან აფხაზეთის „სუვერენული სტატუსის შეცვლას“.

კენჭისყრამდე მწვავე დებატებში მონაწილე რამდენიმე „დეპუტატმა“ შეშფოთება გამოხატა იმის გამო, რომ ახალი რეგულაციები საქართველოს მოქალაქეებს აფხაზეთის „მოქალაქეობის“ მიღების საშუალებას მისცემს.

იმავდროულად, „პარლამენტის თავმჯდომარემ“, ვალერი კვარჩიამ მხარი დაუჭირა „საკანონმდებლო პაკეტს“ და ხაზი გაუსვა, რომ „როგორც დავუჭერთ მხარს ამ ცვლილებებს, ისე დავრჩებით ისტორიაში“.

კიდევ ერთმა „დეპუტატმა“, გივი კვარჩიამ განაცხადა, რომ ცვლილებების მიღება „ისტორიული სამართლიანობის“ დაბრუნების ტოლფასია. მისივე თქმით, 1930-იან წლებში ათასობით აფხაზი იძულებული გახდა ეთნიკური კუთვნილება შეეცვალა.

„დეპუტატი“ სოხუმის პოზიციას გულისხმობდა, რომლის თანახმადაც, გალის ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობა, ფაქტობრივადა, ეთნიკური აფხაზები არიან, რომელთა „გაქართველებაც“ საბჭოთა დროს მოხდა.

ადრე, თბილისში დევნილობაში მყოფმა აფხაზეთის უზენაესმა საბშჭომ მწვავედ გააკრიტიკა ამგვარი განცხადებები და აღნიშნა, რომ „ანტიისტორიული თეორიის“ ავტორები „ურცხვად ცრუობენ“.

მაშინ, საბჭომ ასევე აღნიშნა, რომ „სამწუხაროდ, აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმი აგრძელებს ყოვლად მიუღებელი ექსპერიმენტების ჩატარებას გალის გეტოში მომწყვდეული ქართველი მოსახლეობის წინააღმდეგ“ და ქართველებისთვის ეთნიკური იდენტობის შეცვლის მცდელობას „ქართველთა დისკრიმინაციის ახალი ფორმა“ უწოდა.

„კანონპროექტს“ ოპონენტებიც ჰყავდა. 2021 წლის აპრილში, აფხაზეთის ომის ვეტერანთა ორგანიზაციამ „არუაამ“ გააფრთხილა „დეპუტატები“, რომ ცვლილებები არ მიეღოთ.

მანამდე, ამავე ორგანიზაციამ ასლან ბჟანიას ადმინისტრაციის ინიციატივა დაგმო, რომელიც გალელი ქართველებისთვის „აფხაზური პასპორტების“ უპირობოდ გაცემას ითვალისწინებდა.

