Новый «закон» предусматривает «восстановление абхазской национальности» для гальских грузин

«Депутаты» оккупированной Абхазии приняли законодательные изменения, которые позволят этническим грузинам в Гальском районе получать паспорта путем «восстановления абхазской национальности». Об этом сообщает «Нужная газета».

Около 30 тысяч этнических грузин были лишены всех политических прав после того, как власти оккупированного региона лишили их «гражданства» Абхазии в 2014 и 2017 годах.

Однако жителям Гальского района для получения паспорта придется сменить грузинскую фамилию на абхазскую.

Пакет изменений прошел почти годичный «законодательный процесс» с момента внесения законопроекта «спикером парламента» Валерием Кварчия в марте 2021 года.

Как сообщает «Апсныпресс», принятыми сегодня в окончательном чтении поправками внесены новые положения в Закон об актах гражданском состояния, согласно которым иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим в Абхазии, отныне разрешено «восстановление абхазской национальности».

Пакет также содержит поправки в «Гражданский кодекс» и предусматривает «восстановление абхазской национальности» как один из актов гражданского состояния.

Следует отметить, что статья 5 (а) Закона о гражданстве оккупированного региона признает лиц абхазской национальности «гражданами» независимо от того, где они проживают или имеют иностранное гражданство, а также от того, поддерживают ли они «изменение суверенного статуса» Абхазии.

Несколько «депутатов», принимавших участие в жарких дебатах перед голосованием, выразили обеспокоенность тем, что новые правила позволят гражданам Грузии получить «гражданство» Абхазии.

Между тем, «спикер парламента» Валерий Кварчия поддержал «законодательный пакет» и подчеркнул, что «как мы поддержим эти изменения, так и останемся в истории».

Другой «депутат» Гиви Кварчия заявил, что принятие изменений равносильно восстановлению «исторической справедливости». По его словам, в 1930-е годы тысячи абхазов были вынуждены сменить национальность.

«Депутат» имел в виду позицию Сухуми, согласно которой этническое грузинское население Гали — это, по сути, этнические абхазы, «огрузинивание» которых произошло в советское время.

Ранее Верховный Совет Абхазии в изгнании в Тбилиси резко раскритиковал подобные заявления, заявив, что авторы «антиисторической теории» «бессовестно лгут».

Тогда совет также отметил, что «к сожалению, оккупационный режим в Абхазии продолжает проводить совершенно неприемлемые эксперименты в отношении грузинского населения, оказавшегося в гальском гетто», и назвал попытку изменить этническую идентичность грузин «новой формой дискриминации против грузин».

У «законопроекта» были и противники. В апреле 2021 года абхазская организация ветеранов войны «Аруаа» предупредила «депутатов» не принимать изменения.

Ранее эта же организация осудила инициативу администрации Аслана Бжания, которая предусматривала безусловную выдачу «абхазских паспортов» проживающим в Гали грузинам.

