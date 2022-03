2008 წ. ომის საქმე: ჰააგის პროკურორი 3 ოსი მაღალჩინოსნის დაკავებას ითხოვს

2008 წლის ომის საქმის ფარგლებში, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა დღეს გამოსცა დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის სამი მაღალჩინოსნის დაკავების ორდერი. პროკურორის აზრით, არსებობს გონივრული საფუძველი, რომ ისინი პასუხისმგებელნი არიან 2008 წლის 8-27 აგვისტოს პერიოდში ომის დანაშაულების ჩადენაზე.

ამ სამ პირთა შორის არიან მიხეილ მინძაევი, დე-ფაქტო ცხინვალის შინაგან საქმეთა მინისტრი 2005-2008 წლებში; ჰამლეტ გუჩმაზოვი, რომელიც მაშინ დე-ფაქტო შს სამინისტროში წინასწარი დაკავების განყოფილების უფროსი იყო; და დავით სანაკოევი, ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო პრეზიდენტის წარმომადგენელი.

გაგრძელება იქნება

