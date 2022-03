Дело войны 2008 г.: прокурор МУС требует ареста трех бывших югоосетинских высокопоставленных чиновников

В рамках дела о войне 2008 года прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сегодня выдал ордер на арест трех бывших высокопоставленных югоосетинских чиновников. По словам прокурора, есть разумные основания считать их виновными в совершении военных преступлений в период с 8 по 27 августа 2008 года.

В число эти трех лиц входят Михаил Миндзаев, де-факто министр внутренних дел Цхинвали с 2005 по 2008 год; Гамлет Гучмазов, который в то время был начальником следственного изолятора де-факто МВД; и Давид Санакоев, представитель де-факто президента Южной Осетии в сфере прав человека.

По мнению прокурора, есть разумные основания полагать, что Миндзаев, Гучмазов и Санакоев несут уголовную ответственность за нарушение статей о незаконном лишении свободы, пытках, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении, захвате заложников и незаконном перемещении.

По словам Карима Хана, следствие также выявило предполагаемую роль в преступлениях ныне покойного генерал-майора ВДВ России Вячеслава Борисова, который «как считается, преднамеренно способствовал некоторым из этих преступлений».

По словам прокурора, после выдворения грузинских войск из Южной Осетии российские и, прежде всего, югоосетинские силы начали задерживать мирных жителей Грузии, особенно пожилых и больных, которые не могли или не хотели покидать свои дома и бежать.

Материал будет обновляться…

