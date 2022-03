სალომე ზურაბიშვილი უკრაინელ ხალხს მიმართავს

„მე მინდა, მივმართო უკრაინელ ხალხს და მას დავუდასტურო მთელი საქართველოს მხარდაჭერა [და] სოლიდარობა ამ ომში“, – განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა, სალომე ზურაბიშვილმა უკრაინელი ხალხისადმი ვიდეომიმართვაში.

„[მინდა] გამძლეობა ვუსურვო. იმიტომ, რომ დღეს უკრაინა იბრძვის ყველასთვის“, – განაცხადა პრეზიდენტმა.

„[უკრაინა] იბრძვის საქართველოსთვის, იბრძვის მთლიანი ევროპისთვის და იბრძვის თავისუფლებისთვის“ , – დასძინა სალომე ზურაბიშვილმა.

„დიდება უკრაინას“, – მიმართა პრეზიდენტმა უკრაინელ ხალხს მშობლიურ ენაზე.

I want to address the Ukrainian people and reaffirm the support of all of Georgia and solidarity in this war.

I wish them resilience, because today Ukraine is fighting for everyone. It fights for Georgia, it fights for the whole of Europe and it fights for freedom#SlavaUkraini pic.twitter.com/uwCtCJOvL4

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) February 28, 2022