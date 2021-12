ქართული ოცნების ოფისში გამართულ ბრიფინგზე, პარტიის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე კახა კუჭავა თანამდებობას ტოვებს და მის ადგილზე მმართველი პარტია შალვა პაპუაშვილის კანდიდატურას წარადგენს.

მასალა განახლდება…

