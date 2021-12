На брифинге в офисе Грузинской мечты председатель партии Ираклий Кобахидзе заявил, что председатель Парламента Каха Кучава уходит в отставку и что на его место правящая партия выдвинет кандидатуру Шалвы Папуашвили.

Обновление следует…

