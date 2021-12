პარლამენტმა 2022 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა

საქართველოს პარლამენტმა 17 დეკემბერს გამართულ პლენარულ სხდომაზე 78 ხმით 1-ის წინააღმდეგ, 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაამტკიცა.

მომავალი წლის ბიუჯეტში შემოსულობები 19.36 მლრდ ლარით არის განსაზღვრული, საერთო ხარჯები კი – 19.17 მლრდ ლარს შეადგენს.

მომავალ წელს მთავრობა გადასახადებიდან 13.42 მლრდ ლარის, გრანტებიდან 341.8 მლრდ ლარის მიღებას გეგმავს, სხვა შემოსავლები კი – 795 მლნ ლარი იქნება. ამასთან, 2022 წელს მთავრობა 4.4 მლრდ ლარის სესხის აღებას გეგმავს.

საქართველოს მთავრობა გაისად 6%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს, წლიური ინფლაციის საშუალო მაჩვენებელი კი – 8.9% იქნება, რაც მიზნობრივ 6%-იან მაჩვენებელზე მაღალია.

სამინისტროებსა და სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებზე ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსების შესახებ დეტალებისთვის მიჰყევით ბმულს:

