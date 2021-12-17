Парламент Грузии, фото: parliament.ge
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Парламент утвердил бюджет на 2022 год

17/12/2021 - 18:31
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Парламент Грузии на пленарном заседании 17 декабря утвердил Государственный бюджет на 2022 год 78 голосами против 1.

Поступления в бюджет следующего года составят 19,36 млрд лари, а общие расходы — 19,17 млрд лари.

В следующем году правительство планирует получить 13,42 млрд лари от налогов, 341,8 млрд лари от грантов, а другие доходы составят 795 млн лари. В то же время в 2022 году правительство планирует взят кредиты в размере 4,4 миллиарда лари.

Правительство Грузии прогнозирует 6%-ный экономический рост в следующем году, в то время как среднегодовой уровень инфляции составит 8,9%, что выше целевого показателя в 6%.

Подробнее о финансировании министерств и других бюджетных организаций читайте по ссылке ниже:

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17/12/2021 - 18:31
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