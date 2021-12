ირაკლი ღარიბაშვილი აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის წინ ევროკავშირის ლიდერებს შეხვდა 

15 დეკემბრის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის წინ, საქართველოს პრემიერმინისტრი, ირაკლი ღარიბაშვილი ბრიუსელში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს, შარლ მიშელს, ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ ოლივერ ვარჰეის და სხვა უცხოელ ლიდერებს შეხვდა. მანამდე იგი ნატოს გენერალურ მდივანს, იენს სტოლტენბერგს შეხვდა.

პრემიერმინისტრმა ღარიბაშვილმა და პრეზიდენტმა მიშელმა შეხვედრაზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის დეკლარაციის მნიშვნელობაზე გაამახვილეს ყურადღება. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, დოკუმენტი საქართველოსთვის პრიორიტეტულ საკითხებს ასახავს.

ამ კონტექსტში, ღარიბაშვილმა შარლ მიშელს უთხრა, რომ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე ეტაპობრივი ინტეგრაცია და ენერგეტიკული და ციფრული დაკავშირებადობის გაძლიერება.

მხარეებმა საქართველოს რეფორმებზეც იმსჯელეს. „კიდევ ერთხელ დავარწმუნე [შარლ მიშელი] ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე რეფორმის დღის წესრიგის მიმართ საქართველოს ერთგულებაში“, – დაწერა პრემიერმინისტრმა შეხვედრის შემდეგ Twitter-ზე და დასძინა, რომ „ამბიციური ამოცანები დაისახა და ჩვენ გულმოდგინედ ვიმუშავებთ ამ გზაზე“.

შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობების მთავარ მიმართულებებზე ისაუბრეს, მათ შორის, აღმოსავლეთ პარტნიორობისთვის ევროკავშირის ეკონომიკური და საინვესტიციო გეგმის განხორციელებასა და სამიტის დღის წესრიგზე.

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პრემიერმინისტრმა ხაზი გაუსვა ქართული მხარისთვის ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორებიცაა – ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე ეტაპობრივი ინტეგრაცია და ენერგეტიკული და ციფრული დაკავშირებადობის გაძლიერება, მათ შორის, შავი ზღვის პოტენციალის მაქსიმალურად ათვისების გზით.

საუბარი ასევე შეეხო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ახალი დღის წესრიგის დამტკიცებას, რომელიც „პარტნიორი ქვეყნების უსაფრთხოების, ეკონომიკების, ინსტიტუტების, საზოგადოებების, გარემოსდაცვითი და ციფრული ტრანსფორმაციის მექანიზმების გაძლიერებას შეუწყობს ხელს“.

ამავე ინფორმაციით, პრემიერმინისტრმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ მთავრობას აქვს ამბიციური გეგმა, საქართველომ 2024 წელს ოფიციალური განაცხადი გააკეთოს ევროკავშირის წევრობაზე და აღნიშნა, რომ ამისათვის რეფორმების განხორციელება გაგრძელდება.

შეხვედრის შემდეგ, ღარიბაშვილმა Twitter-ზე დაწერა, რომ ის მოუთმენლად ელის ევროკავშირის პარტნიორებთან აქტიურ ჩართულობას „ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე რეალური პროგრესის მისაღწევად“.

Today with PM @GharibashviliGe we focused on the implementation of our Economic&Investment Plan for #EasternPartnership and its Georgia flagships. Black Sea connectivity is a priority. #EU will also continue to help the region in fight against COVID-19 & provide more vaccines. pic.twitter.com/yFVqywTwOE

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) December 15, 2021