Ираклий Гарибашвили встретился с лидерами ЕС перед саммитом Восточного партнерства

В преддверии саммита Восточного партнерства 15 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился в Брюсселе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливером Вархеем и другими иностранными лидерами. Ранее он встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Встреча с президентом Мишелем

Премьер-министр Гарибашвили и президент Мишель на встрече акцентировали внимание на важности Декларации Восточного партнерства. Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, в документе отражены приоритетные для Грузии вопросы.

В этом контексте Гарибашвили сказал Шарлю Мишелю, что для Грузии важно постепенно интегрироваться в единый рынок ЕС и укреплять энергетические и цифровые связи.

Стороны также обсудили реформы в Грузии. «Я еще раз заверил (Шарля Мишеля) в приверженности Грузии повестке дня реформ на пути интеграции в ЕС», — написал премьер-министр в Twitter после встречи, добавив, что «поставлены амбициозные цели, и мы будем усердно работать на этом пути».

Встреча с еврокомиссаром Вархеем

На встрече стороны обсудили основные направления отношений между Грузией и ЕС, в том числе реализацию Экономического и инвестиционного плана ЕС для Восточного партнерства и повестку дня саммита.

По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, премьер-министр выделил важные для грузинской стороны вопросы, такие как постепенная интеграция в единый рынок ЕС и усиление энергетической и цифровой связи, в том числе за счет максимального освоения потенциала Черного моря.

В ходе беседы также затронули утверждение новой повестки дня Восточного партнерства, которая «будет содействовать безопасности, экономике, институтам, обществу, механизмам экологической и цифровой трансформации стран-партнеров».

Согласно той же информации, премьер-министр повторил, что у правительства есть амбициозный план, чтобы ы 2024 году Грузия подала официальную заявку на членство в ЕС, и отметил, что для этого будут продолжены реформы.

После встречи Гарибашвили написал в Твиттере, что с нетерпением ждет активной вовлеченности с партнерами по ЕС, «чтобы добиться реального прогресса на пути интеграции в ЕС».

Today with PM @GharibashviliGe we focused on the implementation of our Economic&Investment Plan for #EasternPartnership and its Georgia flagships. Black Sea connectivity is a priority. #EU will also continue to help the region in fight against COVID-19 & provide more vaccines. pic.twitter.com/yFVqywTwOE — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) December 15, 2021

Со своей стороны, комиссар ЕС Вархей сказал, что связываемость на Черном море остается приоритетом для ЕС, и подчеркнул, что Брюссель поможет региону бороться с пандемией с помощью вакцин.

Встреча с лидерами Ассоциированного трио, президентом Литвы

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили принял участие в рабочем обеде от имени президента Литвы Гитанаса Науседа вместе с президентами Украины и Молдовы Владимиром Зеленским и Майей Санду. На ужине также присутствовали лидеры нескольких стран-членов Евросоюза.

«Осуществленные реформы требовали усилий и внесли значительный вклад в политические, экономические и социальные преобразования Украины, Молдовы и Грузии. Мы достигли хороших результатов, но это означает только одно — мы не можем остановиться на полпути», — сказал президент Литвы, добавив, что «Ассоциированное трио должно продолжать двигаться вперед в плане реформ, и ЕС должен предложить этим странам европейскую перспективу».

В этой связи президент Науседа подчеркнул важность прогресса в сфере верховенства закона, хорошего управления и борьбы с коррупцией. Он также отметил, что ЕС должен применять принцип «больше за большее».

Встреча с Премьер-министром Эстонии

Во время встречи с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас премьер-министр Гарибашвили сказал, что грузинская сторона рассчитывает, что такой важный вопрос, как постепенная интеграция в единый рынок ЕС, а также укрепление транспортных, энергетических и цифровых связей с ЕС, будет упомянут в политической декларации саммита.

Пресс-служба Администрации правительства Грузии сообщает, что стороны обсудили грузино-эстонские отношения и отметили успешное партнерство в сферах инноваций, цифровых технологий и образования, а также обороны. Они также подчеркнули важность дальнейшего углубления экономического сотрудничества.

Премьер-министр Эстонии написала в Twitter, что они обсудили важность сотрудничества в рамках демократических принципов и Восточного партнерства.

«Мы также акцентировали внимание на европейской безопасности и праве всех стран делать свой собственный выбор во внешней политике и политике безопасности. Здесь третья страна не имеет права на слово», — сказала он, имея в виду заявление Москвы о том, что НАТО должно отменить решение Бухарестского саммита по членству Грузии и Украины в альянсе.

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