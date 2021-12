სუს-ის თქმით, ოკუპირებულ ცხინვალში საქართველოს მოქალაქე დააკავეს 

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 12 დეკემბერს განაცხადა, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ნიქოზის მიმდებარედ, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, საქართველოს მოქალაქე უკანონოდ დააკავეს.

ამავე ინფორმაციით, მომხდარის შესახებ ინფორმირებულნი არიან საერთაშორისო პარტნიორები და დააქტიურებულია ცხელი ხაზი.

„ოკუპირებულ რეგიონებსა და საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ განხორციელებული დესტრუქციული ქმედებები, რაც მათ შორის გამოიხატება უკანონო დაკავებებში, აზიანებს რეგიონში არსებულ უსაფრთხოების გარემოს და მნიშვნელოვნად ართულებს ადგილობრივი მოსახლეობის ყოველდღიურობას“, – განაცხადა სუს-მა.

