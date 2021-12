По сообщению СГБ, оккупированный Цхинвали задержал гражданина Грузии

Служба государственной безопасности Грузии сообщила 12 декабря, что российские оккупационные силы незаконно задержали гражданина Грузии на оккупированной территории недалеко от села Земо Никози Горийского муниципалитета.

По той же информации, об инциденте проинформированы международные партнеры и активирована горячая линия.

«Деструктивные действия, проводимые российскими оккупационными силами в оккупированных регионах и вдоль линии оккупации, которые проявляются в незаконных задержаниях, наносят ущерб обстановке безопасности в регионе и значительно осложняют повседневную жизнь местного населения», — говорится в сообщении СГБ Грузии.

