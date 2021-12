დავით ზალკალიანმა ეუთოს მინისტერიალის ფარგლებში შეხვედრები გამართა

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, დავით ზალკალიანი 2-3 დეკემბერს სტოკჰოლმში ეუთოს მინისტერიალის ფარგლებში პოლონელ, სერბ, შვედ და კანადელ კოლეგებს შეხვდა.

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 2 დეკემბერს, პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, ზბიგნევ რაუსთან შეხვედრაზე მხარეებმა პოლონეთის, როგორც ეუთოს მომავალი თავმჯდომარის საკითხი განიხილეს.

მინისტრმა ზალკალიანმა ხაზი გაუსვა ეუთოში პოლონეთის თავმჯდომარეობის პერიოდში აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციის საკითხის მაღალ დონეზე შენარჩუნების მნიშვნელობას, ასევე ეუთოს მონაწილეობას ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების პროცესში.

თავის მხრივ, პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პირობა დადო, რომ ყურადღებას გაამახვილებს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და მხარს დაუჭერს კონფლიქტით დაზარალებულ თემებს.

ზბიგნევ რაუმ კიდევ ერთხელ გამოხატა პოლონეთის მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და ქვეყნის მიერ დემოკრატიული რეფორმების გაგრძელების საჭიროებას გაუსვა ხაზი.

იმავე დღეს, ზალკალიანი შვედ კოლეგას, ეუთოს მოქმედ თავმჯდომარეს ენ ლინდეს შეხვდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე განსაკუთრებით აღინიშნა ეუთოს თავმჯდომარეობის პერიოდში შვედეთის აქტიური ჩართულობა რეგიონში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში და მისი ძალისხმევა ეუთოს მაღალ დონეზე საქართველოს საკითხის შენარჩუნების თვალსაზრისით.

Very good meeting with my 🇸🇪 counterpart @AnnLinde in her capacity of t/Chairperson of t/#OSCE. Expressed gratitude for hosting us in Stockholm at t/#OSCEMC21, as well as keeping Georgia-related topics high on t/agenda of t/OSCE. Covered the aspects of 🇬🇪🇸🇪 bilateral cooperation. pic.twitter.com/sGf6EB8Uml

