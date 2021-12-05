Давид Залкалиани провел встречи в рамках заседания Совета министров ОБСЕ

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился со своими польским, сербским, шведским и канадским коллегами в рамках заседания Совета министров ОБСЕ в Стокгольме 2-3 декабря.

Как сообщили в МИД Грузии, 2 декабря в ходе встречи с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау стороны обсудили вопрос будущего председательства Польши ОБСЕ.

Министр Залкалиани подчеркнул важность сохранения на высоком уровне вопроса оккупации Абхазии и Цхинвальского региона в период польского председательства в ОБСЕ, а также участия ОБСЕ в Женевских международных переговорах.

Со своей стороны, министр иностранных дел Польши пообещал сосредоточить внимание на оккупированных Россией территориях и поддержать затронутые конфликтом общины.

Збигнев Рау в очередной раз подтвердил поддержку Польшей территориальной целостности Грузии и подчеркнул необходимость продолжения в стране демократических реформ.

В тот же день Залкалиани встретился со своим шведским коллегой, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде. По сообщению МИД Грузии, на встрече особо отмечалось активное участие Швеции в обеспечении безопасности в регионе в период председательства в ОБСЕ и ее усилия по сохранению вопроса Грузии на высоком уровне ОБСЕ.

Very good meeting with my 🇸🇪 counterpart @AnnLinde in her capacity of t/Chairperson of t/#OSCE. Expressed gratitude for hosting us in Stockholm at t/#OSCEMC21, as well as keeping Georgia-related topics high on t/agenda of t/OSCE. Covered the aspects of 🇬🇪🇸🇪 bilateral cooperation. pic.twitter.com/sGf6EB8Uml — David Zalkaliani (@DZalkaliani) December 2, 2021

Министр иностранных дел Швеции написала в Твиттере, что они обсудили возможности урегулирования конфликтов и потенциал регионального сотрудничества с Южным Кавказом. «Я возлагаю большие надежды на результаты следующих реформ», — добавила Линде.

Также 2 декабря Давид Залкалиани встретился с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем. Как сообщает МИД Грузии, министры обсудили отношения между народами, а также углубление экономических и торговых отношений.

В МИД Сербии сообщили, что Никола Селакович выразил готовность к укреплению политического диалога и проведению двусторонних визитов. Он пригласил министра иностранных дел Грузии в Сербию.

Согласно тому же заявлению, Селакович приветствовал «принципиальную позицию Грузии в отношении уважения суверенитета и территориальной целостности Сербии» и непризнание Косово.

3 декабря Давид Залкалиани провел ознакомительную встречу с новоназначенным министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Как сообщает МИД Грузии, министры высоко оценили Министериал НАТО в Риге и его результаты. Канада подтвердила свою решительную поддержку евроатлантической интеграции Грузии.

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