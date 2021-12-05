Давид Залкалиани провел встречи в рамках заседания Совета министров ОБСЕ
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился со своими польским, сербским, шведским и канадским коллегами в рамках заседания Совета министров ОБСЕ в Стокгольме 2-3 декабря.
Как сообщили в МИД Грузии, 2 декабря в ходе встречи с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау стороны обсудили вопрос будущего председательства Польши ОБСЕ.
Министр Залкалиани подчеркнул важность сохранения на высоком уровне вопроса оккупации Абхазии и Цхинвальского региона в период польского председательства в ОБСЕ, а также участия ОБСЕ в Женевских международных переговорах.
Со своей стороны, министр иностранных дел Польши пообещал сосредоточить внимание на оккупированных Россией территориях и поддержать затронутые конфликтом общины.
Збигнев Рау в очередной раз подтвердил поддержку Польшей территориальной целостности Грузии и подчеркнул необходимость продолжения в стране демократических реформ.
В тот же день Залкалиани встретился со своим шведским коллегой, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде. По сообщению МИД Грузии, на встрече особо отмечалось активное участие Швеции в обеспечении безопасности в регионе в период председательства в ОБСЕ и ее усилия по сохранению вопроса Грузии на высоком уровне ОБСЕ.
Министр иностранных дел Швеции написала в Твиттере, что они обсудили возможности урегулирования конфликтов и потенциал регионального сотрудничества с Южным Кавказом. «Я возлагаю большие надежды на результаты следующих реформ», — добавила Линде.
Также 2 декабря Давид Залкалиани встретился с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем. Как сообщает МИД Грузии, министры обсудили отношения между народами, а также углубление экономических и торговых отношений.
В МИД Сербии сообщили, что Никола Селакович выразил готовность к укреплению политического диалога и проведению двусторонних визитов. Он пригласил министра иностранных дел Грузии в Сербию.
Согласно тому же заявлению, Селакович приветствовал «принципиальную позицию Грузии в отношении уважения суверенитета и территориальной целостности Сербии» и непризнание Косово.
3 декабря Давид Залкалиани провел ознакомительную встречу с новоназначенным министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Как сообщает МИД Грузии, министры высоко оценили Министериал НАТО в Риге и его результаты. Канада подтвердила свою решительную поддержку евроатлантической интеграции Грузии.
По теме:
- В ОБСЕ Лавров говорит о соглашении против расширения НАТО
- В ОБСЕ Залкалиани подверг критике агрессивную политику Москвы в отношении Тбилиси и Киева
- Давид Залкалиани принял участие в Министериале иностранных дел НАТО
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)