Оппозиция в Сухуми осуждает призывы Бжания «поделиться суверенитетом» с Москвой

Народно-патриотический союз оккупированной Абхазии, который объединяет несколько оппозиционных организаций, заявил, что призывы абхазского лидера Аслана Бжания к передаче части суверенитета России равносильны уступкам национальных интересов, что противоречит «конституции» и законам оккупированного региона.

По сообщениям, на недавней встрече с представителями интеллигенции Бжания сказал: «Нам придется разделить часть нашего суверенитета, и я не вижу в этом никакой трагедии. «Мы должны будем поделиться частью своего суверенитета, и в этом я не вижу никакой трагедии, мы этим по сути поделились: вопросы внешней политики, рублёвая зона… В вопросах обороны и безопасности кое-что сделано уже, надо сделать ещё больше… Я вижу в этом только плюсы, потому что дорогое это, неподъёмное для нас мероприятие, содержать современные вооружённые силы».

В открытом письме абхазскому лидеру от 2 декабря Народно-патриотический союз Абхазии предупредил Бжания по поводу подобных заявлений, «противоречащих действующему законодательству и международным соглашениям, несущих прямую угрозу общественно-политической стабильности и государственности Республики Абхазия».

Оппозиционная группа заявила, что перед лицом внутренних проблем, в том числе в энергетическом секторе и кризисом в правоохранительной системе, а также пандемии Ковид-19, подобные призывы ««поделиться суверенитетом», выглядят, мягко говоря, кощунственными».

Союз патриотов также заявил, что, в то время, когда стратегическое партнерство с Россией является «безусловным и очевидным фактом», эти отношения отражены в «межгосударственных соглашениях», в которых подчеркивается «равноправные партнерские отношения».

«Публичные обсуждения и попытки ревизии идущие в разрез с духом и содержанием базовых договоров недопустимы», — говорится в письме.

По мнению оппозиционной группы, «подобные осознанные действия» Бжания разжигают антироссийские настроения в абхазском обществе и «наносят существенный, непоправимый вред Российско-Абхазским союзническим отношениям».

