„იმედისა“ და „მთავარი არხის“ ეგზიტპოლების ურთიერთსაწინააღმდეგო შედეგები

საქართველოს მასშტაბით საარჩევნო უბნების დახურვისა და ხმის მიცემის პროცესის დასრულების შემდეგ, ტელეკომპანია „იმედმა“ და „მთავარმა არხმა“ ეგზიტპოლების ერთმანეთისგან განსხვავებული შედეგები გამოაქვეყნეს.

„იმედის“ დაკვეთით ჩატარებული ეგზიტპოლებით 4 თვითმმართველ ქალაქში ქართული ოცნების კანდიდატები ლიდერობენ, „მთავარი არხის“ ეგზიტპოლეიბთ კი – ნაციონალური მოძრაობის.

„იმედი“/„გორბი“– 18:00 სთ

თბილისი

კახა კალაძე – 57.2%;

– 57.2%; ნიკა მელია – 42.8%.

ქუთაისი

იოსებ ხახალეიშვილი – 51.9%;

– 51.9%; ხატია დეკანოიძე – 48.1%.

ბათუმი

არჩილ ჩიქოვანი – 50.8%;

– 50.8%; გიორგი კირთაძე – 49.2%.

რუსთავი

ნინო ლაცაბიძე – 53.8%;

– 53.8%; დავით კირკიტაძე – 46.2%.

„იმედის“ ცნობით ცდომილების საშუალო ზღვარ +/-2.5%-ია

„მთავარი არხი“/„ანოვა“ – 18:00 სთ

თბილისი

ნიკა მელია – 51%;

– 51%; კახა კალაძე – 49%;

რუსთავი

დავით კირკიტაძე – 53%;

– 53%; ნინო ლაცაბიძე – 47%.

ქუთაისი

ხატია დეკანოიძე – 53%;

– 53%; იოსებ ხახალეიშვილი – 47%

ზუგდიდი

ანზორ მელია – 53%;

– 53%; მამუკა წოწერია – 47%;

ბათუმი

გიორგი კირთაძე – 51%;

– 51%; არჩილ ჩიქოვანი – 49%.

„მთავარი არხის“ ინფორმაციით, „ანოვამ“ პირისპირ ინტერვიუები 5 ქალაქში ჩაატარა და ცდომილების საშუალო ზღვარი +/- 3%-ია. საგულისხმოა, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი თავად ქალაქ ზუგდიდსა და 50 სოფელს აერთიანებს. ტელეკომპანიას არ დაუზუსტებია საველე სამუშაოები მოიცავდა მხოლოდ ქალაქს, თუ სოფლებსაც.

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)