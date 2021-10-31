Подсчитано 100% участков: Грузинская мечта побеждает в 19 муниципалитетах, проигрывает в Цаленджиха
Подсчитаны результаты второго тура местных выборов со 100% избирательных участков. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, Грузинская мечта побеждает на втором туре выборов мэров в 19 муниципалитетах, в том числе в 5 самоуправляющихся городах, и проигрывает в Цаленджиха.
По предварительным результатам, на выборах мэра Цаленджиха победил кандидат от Единого национального движения.
31 октября ЦИК Грузии сообщила, что в окружные избирательные комиссии наблюдатели подали 121 жалобу и политические партии — 151. У окружных избирательных комиссий есть четыре дня на рассмотрение жалоб и принятие решения. Что касается судов, они рассматривают иски в течение 2 дней.
Ниже приведены предварительные результаты второго тура местных выборов в муниципалитетах:
Самоуправляющиеся города
Тбилиси
- Каха Каладзе — Грузинская мечта — 55,603% (258 740 голосов);
- Ника Мелия — Единое национальное движение — 44,397% (206 598).
Кутаиси
- Иосеби Хахалеишвили — Грузинская мечта — 51,643% (34 925 голосов);
- Хатия Деканоидзе — Единое национальное движение — 48,357% (32 703 голоса);
Батуми
- Арчил Чиковани — Грузинская мечта — 51,018% (38 236 голосов);
- Георгий Киртадзе — Единое национальное движение — 48,982% (36 710 голосов).
Рустави
- Нино Лацабидзе — Грузинская мечта — 53,717% (27 301 голос);
- Давид Киркитадзе — Единое национальное движение — 46,283% (23 523 голоса).
Поти
- Бека Вачарадзе — Грузинская мечта — 57,35% (11 345 голосов);
- Гиги Угулава — Единое национальное движение — 42,65% (8 437 голосов).
Муниципалитеты
Телави
- Леван Анриашвили — Грузинская мечта — 56,899% (16 721 голос);
- Георгий Ботковели — Единое национальное движение — 43,101% (12 666 голосов).
Тианети
- Леван Циклаури — Грузинская мечта — 54,826% (3255 голосов);
- Тамаз Мечиаури — Тамаз Мечиаури — За единую Грузию — 45,174% (2682 голоса).
Карели
- Заза Гулиашвили — Грузинская мечта — 56,732% (9616 голосов);
- Николоз Ахалкаци — Единое национальное движение — 43,268% (7 334 голоса).
Хашури
- Тенгиз Читиашвили — Грузинская мечта — 58,996%;
- Иосеб Буадзе — Единое национальное движение — 41,004%.
Цагери
- Георгий Немсадзе — Грузинская мечта — 62,873% (4022 голоса);
- Бесарион Бенделиани — За Грузию — 37,127% (2375 голосов).
Багдати
- Каха Энукидзе — Грузинская мечта — 60,693% (6550 голосов);
- Георгий Робакидзе — Единое национальное движение — 39,307% (4242 голоса).
Цхалтубо
- Геннадий Баланчивадзе — Грузинская мечта — 57,167% (13 337 голосов);
- Заза Метревели — Единое национальное движение — 42,833% (9 993 голоса).
Озургети
- Автандил Талаквадзе — Грузинская мечта — 55,409% (19 033 голоса);
- Константин Шарашенидзе — независимый кандидат — 44,591% (15317 голосов).
Сенаки
- Вахтанг Гаделия — Грузинская мечта — 53,078% (11 225 голосов);
- Коба Накопия — Единое национальное движение — 46,922% (9923 голоса).
Мартвили
- Торнике Джанашия — Грузинская мечта — 51 845% (9 233 голоса);
- Теймураз Джанашия — Единое национальное движение — 48,155% (8 576 голосов);
Хоби
- Давид Букия — Грузинская мечта — 56,78% (8 002 голоса);
- Бесик Шенгелия — Единое национальное движение — 43,22% (6 091 голос).
Зугдиди
- Мамука Цоцерия — Грузинская мечта — 51 631% (27 607 голосов);
- Анзор Мелия — Единое национальное движение — 48,369% (25 863 голоса).
Цаленджиха
- Георгий Харчилава — Единое национальное движение — 51 107% (7250 голосов);
- Гога Гулордава — Грузинская мечта — 48,893% (6936 голосов).
Чхороцку
- Дато Гогуа — Грузинская мечта — 50,881% (6297 голосов);
- Бадри Карчава — 49,119% (6079 голосов).
Хелвачаури (подсчитано 51,064% участков)
- Заза Диасамидзе — Грузинская мечта — 55,007% (13 382 голоса);
- Миша Болквадзе — Единое национальное движение — 44,993% (10 946 голосов).
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