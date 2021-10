Подсчитано 100% участков: Грузинская мечта побеждает в 19 муниципалитетах, проигрывает в Цаленджиха

Подсчитаны результаты второго тура местных выборов со 100% избирательных участков. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, Грузинская мечта побеждает на втором туре выборов мэров в 19 муниципалитетах, в том числе в 5 самоуправляющихся городах, и проигрывает в Цаленджиха.

По предварительным результатам, на выборах мэра Цаленджиха победил кандидат от Единого национального движения.

31 октября ЦИК Грузии сообщила, что в окружные избирательные комиссии наблюдатели подали 121 жалобу и политические партии — 151. У окружных избирательных комиссий есть четыре дня на рассмотрение жалоб и принятие решения. Что касается судов, они рассматривают иски в течение 2 дней.

Ниже приведены предварительные результаты второго тура местных выборов в муниципалитетах:

Самоуправляющиеся города

Тбилиси

Каха Каладзе — Грузинская мечта — 55,603% (258 740 голосов);

Кутаиси

Иосеби Хахалеишвили — Грузинская мечта — 51,643% (34 925 голосов);

Батуми

Арчил Чиковани — Грузинская мечта — 51,018% (38 236 голосов);

Рустави

Нино Лацабидзе — Грузинская мечта — 53,717% (27 301 голос);

Поти

Бека Вачарадзе — Грузинская мечта — 57,35% (11 345 голосов);

Муниципалитеты

Телави

Леван Анриашвили — Грузинская мечта — 56,899% (16 721 голос);

Тианети

Леван Циклаури — Грузинская мечта — 54,826% (3255 голосов);

Карели

Заза Гулиашвили — Грузинская мечта — 56,732% (9616 голосов);

Хашури

Тенгиз Читиашвили — Грузинская мечта — 58,996%;

Цагери

Георгий Немсадзе — Грузинская мечта — 62,873% (4022 голоса);

Багдати

Каха Энукидзе — Грузинская мечта — 60,693% (6550 голосов);

Цхалтубо

Геннадий Баланчивадзе — Грузинская мечта — 57,167% (13 337 голосов);

Озургети

Автандил Талаквадзе — Грузинская мечта — 55,409% (19 033 голоса);

Сенаки

Вахтанг Гаделия — Грузинская мечта — 53,078% (11 225 голосов);

Мартвили

Торнике Джанашия — Грузинская мечта — 51 845% (9 233 голоса);

Хоби

Давид Букия — Грузинская мечта — 56,78% (8 002 голоса);

Зугдиди

Мамука Цоцерия — Грузинская мечта — 51 631% (27 607 голосов);

Цаленджиха

Георгий Харчилава — Единое национальное движение — 51 107% (7250 голосов);

Чхороцку

Дато Гогуа — Грузинская мечта — 50,881% (6297 голосов);

Хелвачаури (подсчитано 51,064% участков)

Заза Диасамидзе — Грузинская мечта — 55,007% (13 382 голоса);

