Предвыборные баннеры кандидата в мэры от ГМ и действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе, октябрь, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge
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Подсчитано 100% участков: Грузинская мечта побеждает в 19 муниципалитетах, проигрывает в Цаленджиха

31/10/2021 - 13:50
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Подсчитаны результаты второго тура местных выборов со 100% избирательных участков. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, Грузинская мечта побеждает на втором туре выборов мэров в 19 муниципалитетах, в том числе в 5 самоуправляющихся городах, и проигрывает в Цаленджиха.

По предварительным результатам, на выборах мэра Цаленджиха победил кандидат от Единого национального движения.

31 октября ЦИК Грузии сообщила, что в окружные избирательные комиссии наблюдатели подали 121 жалобу и политические партии — 151. У окружных избирательных комиссий есть четыре дня на рассмотрение жалоб и принятие решения. Что касается судов, они рассматривают иски в течение 2 дней.

Ниже приведены предварительные результаты второго тура местных выборов в муниципалитетах:

Самоуправляющиеся города

Тбилиси

  • Каха Каладзе — Грузинская мечта — 55,603% (258 740 голосов);
  • Ника Мелия — Единое национальное движение — 44,397% (206 598).

Кутаиси

  • Иосеби Хахалеишвили — Грузинская мечта — 51,643% (34 925 голосов);
  • Хатия Деканоидзе — Единое национальное движение — 48,357% (32 703 голоса);

Батуми

  • Арчил Чиковани — Грузинская мечта — 51,018% (38 236 голосов);
  • Георгий Киртадзе — Единое национальное движение — 48,982% (36 710 голосов).

Рустави

  • Нино Лацабидзе — Грузинская мечта — 53,717% (27 301 голос);
  • Давид Киркитадзе — Единое национальное движение — 46,283% (23 523 голоса).

Поти

  • Бека Вачарадзе — Грузинская мечта — 57,35% (11 345 голосов);
  • Гиги Угулава — Единое национальное движение — 42,65% (8 437 голосов).

Муниципалитеты

Телави

  • Леван Анриашвили — Грузинская мечта — 56,899% (16 721 голос);
  • Георгий Ботковели — Единое национальное движение — 43,101% (12 666 голосов).

Тианети

  • Леван Циклаури — Грузинская мечта — 54,826% (3255 голосов);
  • Тамаз Мечиаури — Тамаз Мечиаури — За единую Грузию — 45,174% (2682 голоса).

Карели

  • Заза Гулиашвили — Грузинская мечта — 56,732% (9616 голосов);
  • Николоз Ахалкаци — Единое национальное движение — 43,268% (7 334 голоса).

Хашури

  • Тенгиз Читиашвили — Грузинская мечта — 58,996%;
  • Иосеб Буадзе — Единое национальное движение — 41,004%.

Цагери

  • Георгий Немсадзе — Грузинская мечта — 62,873% (4022 голоса);
  • Бесарион Бенделиани — За Грузию — 37,127% (2375 голосов).

Багдати

  • Каха Энукидзе — Грузинская мечта — 60,693% (6550 голосов);
  • Георгий Робакидзе — Единое национальное движение — 39,307% (4242 голоса).

Цхалтубо

  • Геннадий Баланчивадзе — Грузинская мечта — 57,167% (13 337 голосов);
  • Заза Метревели — Единое национальное движение — 42,833% (9 993 голоса).

Озургети

  • Автандил Талаквадзе — Грузинская мечта — 55,409% (19 033 голоса);
  • Константин Шарашенидзе — независимый кандидат — 44,591% (15317 голосов).

Сенаки

  • Вахтанг Гаделия — Грузинская мечта — 53,078% (11 225 голосов);
  • Коба Накопия — Единое национальное движение — 46,922% (9923 голоса).

Мартвили

  • Торнике Джанашия — Грузинская мечта — 51 845% (9 233 голоса);
  • Теймураз Джанашия — Единое национальное движение — 48,155% (8 576 голосов);

Хоби

  • Давид Букия — Грузинская мечта — 56,78% (8 002 голоса);
  • Бесик Шенгелия — Единое национальное движение — 43,22% (6 091 голос).

Зугдиди

  • Мамука Цоцерия — Грузинская мечта — 51 631% (27 607 голосов);
  • Анзор Мелия — Единое национальное движение — 48,369% (25 863 голоса).

Цаленджиха

  • Георгий Харчилава — Единое национальное движение — 51 107% (7250 голосов);
  • Гога Гулордава — Грузинская мечта — 48,893% (6936 голосов).

Чхороцку

  • Дато Гогуа — Грузинская мечта — 50,881% (6297 голосов);
  • Бадри Карчава — 49,119% (6079 голосов).

Хелвачаури (подсчитано 51,064% участков)

  • Заза Диасамидзе — Грузинская мечта — 55,007% (13 382 голоса);
  • Миша Болквадзе — Единое национальное движение — 44,993% (10 946 голосов).

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31/10/2021 - 13:50
6 2 minutes read

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