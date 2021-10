„ქართული ოცნება“ თბილისის საკრებულოში უმრავლესობით შედის  

წინასწარი შედეგების თანახმად, „ქართული ოცნება“ თბილისის 50-წევრიან საკრებულოში, სულ მცირე, 28 ადგილს დაიკავებს, მათ შორის, 19-ს პროპორციული სიით, ხოლო 9-ს მაჟორიტარული სისტემით. წინასწარი შედეგებით, თბილისის საკრებულოში ასევე შევა ხუთი სხვა პარტია, რომელთაც 2.5%-იანი ბარიერი გადალახეს:

ქართული ოცნება – 40.33% (193 001 ხმა)

ენმ -27.99% – (133 922)

საქართველოსთვის – 8.86% (42 405)

ლელო – 3.63% (17 360%)

გირჩი – მეტი თავისუფლება – 3.3% (15 787)

ანა დოლიძე – ხალხისთვის 2.57% (12 305)

მმართველმა პარტიამ დედაქალაქის 10-დან 9 მაჟორიტარულ ოლქში მოიგო არჩევნები, მათ შორისაა, მთაწმინდის, კრწანისის, ვაკის, ისნის, სამგორის, ჩუღურეთის, დიდუბის, ნაძალადევისა და გლდანის ოლქები.

საბურთალოს ოლქში, სადაც გამარჯვებისათვის საჭირო 40% ვერცერთმა კანდიდატმა დააგროვა, მეორე ტური გაიმართება, რომელშიც ქართული ოცნების კანდიდატი ავთანდილ ცინცაძე (38.72%) „გირჩი – მეტი თავისუფლების“ კანდიდატ ბორის ყურუას (14.41%) დაუპირისპირდება.

სავარაუდო ადგილების გადანაწილება თბილისის 50-წევრიან საკრებულოში:

თბილისის საკრებულო პროპორციული ადგილები მაჟორიტარული ქართული ოცნება 19 9 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 13 საქართველოსთვის 4 ლელო 2 გირჩი – მეტი თავისუფლება 1 ხალხისთვის 1

