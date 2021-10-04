Здание Сакребуло Тбилиси. Фото: официальная страница Сакребуло Тбилиси в Facebook
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Грузинская мечта получает большинство в Сакребуло Тбилиси

04/10/2021 - 14:03
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По предварительным результатам местных выборов, состоявшихся в Грузии 2 октября, правящая Грузинская мечта получит не менее 28 мест в Сакребуло (муниципальный совет) Тбилиси, состоящем из 50 человек, в том числе 19 мест по пропорциональному списку и 9 по мажоритарной системе. По предварительным результатам, в Сакребуло Тбилиси войдут еще пять партий, перешагнувших порог в 2,5%:

  • Грузинская мечта — 40,33% (193 001 голос)
  • Единое национальное движение -27,99% — (133 922)
  • За Грузию — 8,86% (42 405)
  • Лело за Грузию — 3,63% (17 360%)
  • Гирчи — Больше свободы — 3,3% (15 787)
  • Ана Долидзе – За народ —  2,57% (12 305)

Правящая партия выиграла выборы в 9 из 10 мажоритарных округов столицы, включая Мтацминда, Крцаниси, Ваке, Исани, Самгори, Чугурети, Дидубе, Надзаладеви и Глдани.

В округе Сабуртало, где ни один из кандидатов не смогу получить 40% голосов, необходимых для победы в первом туре, пройдет второй тур, в котором кандидат Грузинской мечты Автандил Цинцадзе (38,72%) будет бороться с кандидатом от «Гирчи – больше свободы» Борисом Куруа (14,41%).

Ниже представлено предположительное распределение мест в Сакребуло Тбилиси, состоящем из 50 человек:

Сакребуло ТбилисиПропорциональные местаМажоритарные
Грузинская мечта  199
Единое национальное движение13
За Грузию4
Лело2
Гирчи — больше свободы1
За народ

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04/10/2021 - 14:03
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