Грузинская мечта получает большинство в Сакребуло Тбилиси
По предварительным результатам местных выборов, состоявшихся в Грузии 2 октября, правящая Грузинская мечта получит не менее 28 мест в Сакребуло (муниципальный совет) Тбилиси, состоящем из 50 человек, в том числе 19 мест по пропорциональному списку и 9 по мажоритарной системе. По предварительным результатам, в Сакребуло Тбилиси войдут еще пять партий, перешагнувших порог в 2,5%:
- Грузинская мечта — 40,33% (193 001 голос)
- Единое национальное движение -27,99% — (133 922)
- За Грузию — 8,86% (42 405)
- Лело за Грузию — 3,63% (17 360%)
- Гирчи — Больше свободы — 3,3% (15 787)
- Ана Долидзе – За народ — 2,57% (12 305)
Правящая партия выиграла выборы в 9 из 10 мажоритарных округов столицы, включая Мтацминда, Крцаниси, Ваке, Исани, Самгори, Чугурети, Дидубе, Надзаладеви и Глдани.
В округе Сабуртало, где ни один из кандидатов не смогу получить 40% голосов, необходимых для победы в первом туре, пройдет второй тур, в котором кандидат Грузинской мечты Автандил Цинцадзе (38,72%) будет бороться с кандидатом от «Гирчи – больше свободы» Борисом Куруа (14,41%).
Ниже представлено предположительное распределение мест в Сакребуло Тбилиси, состоящем из 50 человек:
|Сакребуло Тбилиси
|Пропорциональные места
|Мажоритарные
|Грузинская мечта
|19
|9
|Единое национальное движение
|13
|За Грузию
|4
|Лело
|2
|Гирчи — больше свободы
|1
|За народ
|1
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)