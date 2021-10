Грузинская мечта получает большинство в Сакребуло Тбилиси

По предварительным результатам местных выборов, состоявшихся в Грузии 2 октября, правящая Грузинская мечта получит не менее 28 мест в Сакребуло (муниципальный совет) Тбилиси, состоящем из 50 человек, в том числе 19 мест по пропорциональному списку и 9 по мажоритарной системе. По предварительным результатам, в Сакребуло Тбилиси войдут еще пять партий, перешагнувших порог в 2,5%:

Грузинская мечта — 40,33% (193 001 голос)

Единое национальное движение -27,99% — (133 922)

За Грузию — 8,86% (42 405)

Лело за Грузию — 3,63% (17 360%)

Гирчи — Больше свободы — 3,3% (15 787)

Ана Долидзе – За народ — 2,57% (12 305)

Правящая партия выиграла выборы в 9 из 10 мажоритарных округов столицы, включая Мтацминда, Крцаниси, Ваке, Исани, Самгори, Чугурети, Дидубе, Надзаладеви и Глдани.

В округе Сабуртало, где ни один из кандидатов не смогу получить 40% голосов, необходимых для победы в первом туре, пройдет второй тур, в котором кандидат Грузинской мечты Автандил Цинцадзе (38,72%) будет бороться с кандидатом от «Гирчи – больше свободы» Борисом Куруа (14,41%).

Ниже представлено предположительное распределение мест в Сакребуло Тбилиси, состоящем из 50 человек:

Сакребуло Тбилиси Пропорциональные места Мажоритарные Грузинская мечта 19 9 Единое национальное движение 13 За Грузию 4 Лело 2 Гирчи — больше свободы 1 За народ 1

