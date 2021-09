კომპანია „ენკა“ საქართველოსთან „ნამახვანჰესის“ მშენებლობაზე კონტრაქტს წყვეტს 

სტამბოლში მდებარე კომპანია ENKA Insaat-მა საქართველოს მთავრობას აცნობა, რომ „ნამახვანჰესის“ მშენებლობაზე დადებულ კონტრაქტს წყვეტს და ამის მიზეზად ხელშეკრულების დარღვევა და ფორსმაჟორი დაასახელა.

თურქულმა კონგლომერატმა, რომელიც დასავლეთ საქართველოში ჰესის პროექტის მთავარი ინვესტორი იყო, შესაბამისი განცხადება 20 სექტემბერს გამოაქვეყნა.

