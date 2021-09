საქართველოს მასშტაბით მერობის კანდიდატების სრული სია

საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის 5 თვითმმართველი ქალაქისა და დანარჩენი 59 მუნიციპალიტეტის მერობის მსურველი 241 კანდიდატი დაარეგისტრირა. ცესკოს მონაცემებით, დედაქალაქში მერობისთვის 16 კანდიდატი იბრძოლებს, რუსთავში 6, ქუთაისში 5, ფოთში 3, ბათუმში კი – 10. დანარჩენ 59 მუნიციპალიტეტში მერობის მსურველი 201 კანდიდატია რეგისტრირებული. პირველივე ტურში გასამარჯვებლად კანდიდატებს 50%-ს + ერთი ხმა სჭირდებათ. იმ შემთხვევაში, თუკი პირველივე ტურში რომელიმე კანდიდატი ხმების შესაბამის რაოდენობას ვერ მოაგროვებს, მეორე ტური დაინიშნება, სადაც საუკეთესო მონაცემის მქონე ორი კანდიდატი გადავა. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში არ ტარდება.

ქვემოთ დედაქალაქს მიღმა მერობის მსურველთა სრული სიაა მოცემული. კანდიდატები იმ თანმიმდევრობით არიან წარმოდგენილნი, როგორც ამომრჩევლებს საარჩევნო ბიულეტენებზე დახვდებათ:

თვითმმართველი ქალაქები

რუსთავი

5 – დავით კირკიტაძე – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მხარს ასევე უჭერენ – ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა, ლელო საქართველოსთვის;

6 – ვაჟა ბახტურიძე – ევროპელი დემოკრატები;

8 – თორნიკე არევაძე – პატრიოტთა ალიანსი;

25 – ბექა ლილუაშვილი – საქართველოსთვის;

27 – ელგუჯა ქოქიაშვილი – თეთრები;

– თეთრები; 41 – ნინო ლაცაბიძე – ქართული ოცნება.

ქუთაისი

1 – ანდრო ლოსაბერიძე – მესამე ძალა;

5 – ხატია დეკანოიძე – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მხარს ასევე უჭერენ – ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა.

25 – გიორგი გოგუაძე – საქართველოსთვის;

37 – ირინა საღინაძე – თავისუფალი საქართველო;

– თავისუფალი საქართველო; 41 – იოსები ხახალეიშვილი – ქართული ოცნება.

ბათუმი

5 – გიორგი კირთაძე – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მხარს ასევე უჭერენ – მესამე ძალა, ევროპული საქართველო, დროა;

8 – ბონდო გუგულაძე – პატრიოტთა ალიანსი;

25 – ირაკლი მიქელაძე – საქართველოსთვის;

30 – ანჟელიაკ ზახაროვა – მშრომელთა სოციალისტური პარტია;

40 – ედნარ ბაგრატიონი – სახე+;

41 – არჩილ ჩიქოვანი – ქართული ოცნება;

45 – გიორგი ფუტკარაძე – გირჩი-მეტი თავისუფლება;

50 – რამაზე ადაძე – გაჩეჩილაძე-მწვანეთა პარტია.

51 – გია ხალვაში – საინიციატივო ჯგუფი;

– საინიციატივო ჯგუფი; 52 – კახაბერ ცისკარიძე – საინიციატივო ჯგუფი.

ფოთი

5 – გიგი (გიორგი) უგულავა – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მხარს ასევე უჭერენ – ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა;

25 – გიორგი აბსარდაძე – საქართველოსთვის;

– საქართველოსთვის; 41 – ბექა ვაჭარაძე – ქართული ოცნება.

მუნიციპალიტეტები

კახეთის რეგიონი

საგარეჯო

5 – დავით ჯავახიშვილი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

9 – ეკატერინე ქვლივიძე – ლელო საქართველოსთვის;

– ლელო საქართველოსთვის; 41 – ავთანდილ გულიკაშვილი – ქართული ოცნება.

გურჯაანი

5 – სერგი კაკალაშვილი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

41 – ზურაბ უტიაშვილი – ქართული ოცნება.

სიღნაღი

5 – ზაზა პაპუაშვილი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

37 – გია ხუხიაშვილი – თავისუფალი საქართველო;

– თავისუფალი საქართველო; 41 – მალხაზ ბეგიაშვილი – ქართული ოცნება.

დედოფლისწყარო

5 – თამაზ კოჭლამაზაშვილი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

41 – ნიკოლოზ ჯანიაშვილი – ქართული ოცნება.

ლაგოდეხი

1 – მალხაზ ნოზაძე – მესამე ძალა. მხარს ასევე უჭერს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

41 – ჯონდო მდივნიშვილი – ქართული ოცნება.

ყვარელი

5 – ალექსანდრე მჭედლიშვილი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

8 – რევაზ ჩოხაბარი – პატრიოტთა ალიანსი;

25 – გიორგი გიგილოშვილი – საქართველოსთვის;

– საქართველოსთვის; 41 – გივი ზაუტაშვილი – ქართული ოცნება.

თელავი

5 – გიორგი ბოტკოველი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

25 – გიგა ორკოდაშვილი – საქართველოსთვის;

– საქართველოსთვის; 41 – ლევან ანდრიაშვილი – ქართული ოცნება.

ახმეტა

5 – ზურაბ ოტიაშვილი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

41 – ალექსი ფიცხელაური – ქართული ოცნება.

მცხეთა მთიანეთის რეგგიონი

მცხეთა

5 – ზაალ უდუმაშვილი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

8 – ნანა დევდარიანი – პატრიოტთა ალიანსი;

13 – დენიზა სუმბაძე – საქართველო;

25 – ანა ბუჩუკური – საქართველოსთვის;

– საქართველოსთვის; 41 – დიმიტრი ზურაბიშვილი – ქართული ოცნება.

დუშეთი

5 – ლეონიდე კვირკვეიშვილი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

25 – თენგიზ ჟამუტაშვილი – საქართველოსთვის;

– საქართველოსთვის; 41 – მანანა ნარიმანიძე – ქართული ოცნება.

ყაზბეგი

5 – იმედა შიოლაშვილი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

9 – ვაჟა – სეთურიძე – ლელო საქართველოსთვის;

25 – გიორგი გომიაშვილი – საქართველოსთვის;

38 – მანუჩარ დვალიშვილი – თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის;

41 – ბაკური ავსაჯანიშვილი – ქართული ოცნება;

– ქართული ოცნება; 51 – ხვიჩა წიკლაური – საინიციატივო ჯგუფი.

თიანეთი

5 – ილია არჩემაშვილი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

25 – თამაზ იარაჯული – საქართველოსთვის;

38 – თამაზ მეჭიაური – თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის;

– თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის; 41 – ლევან წიკლაური – ქართული ოცნება.

ქვემო ქართლის რეგიონი

გარდაბანი

5 – ბესიკ კახაბრიშვილი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

8 – ალექსანდრე ვამლეტი – პატრიოტთა ალიანსი;

– პატრიოტთა ალიანსი; 41 – დავით კარგარეთელი – ქართული ოცნება.

მარნეული

2 – აკმამედ იმამკულიევი – ევროპული საქართველო;

5 – ელდარ მუსტაფაევი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

– ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა; 41 – კენან ომაროვი – ქართული ოცნება.

ბოლნისი

5 – ვახტანგ ჩაგელიშვილი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მხარს ასევე უჭერენ – ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა;

– ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მხარს ასევე უჭერენ – ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა; 41 – დავით შერაზადიშვილი – ქართული ოცნება.

დმანისი

5 – გიორგი ტატუაშვილი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მხარს ასევე უჭერენ – ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა;

– ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მხარს ასევე უჭერენ – ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა; 41 – კობა მურადაშვილი – ქართული ოცნება.

წალკა

5 – რუსლან ხუციშვილი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაბა;

12 – ემზარი დიმიტრაძე – კანონი და სამართალი;

41 – ილია საბაძე – ქართული ოცნება;

– ქართული ოცნება; 51 – ოდისეი კესიდი – საინიციატივო ჯგუფი.

თეთრიწყარო

2 – ნინო დავითაშვილი – ევროპული საქართველო;

5 – ვანო მაღალაშვილი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

– ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა; 41 – გიორგი წიკლაური – ქართული ოცნება.

შიდა ქართლი

გორი

2 – ეთერ ჯალაღანია – ევროპული საქართველო;

5 – ვასილ მახარაშვილი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

25 – კონსტანტინე ანანიაშვილი – საქართველოსთვის;

– საქართველოსთვის; 41 – ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი – ქართული ოცნება.

კასპი

2 – აკაკი გეჯაძე – ევროპული საქართველო;

5 – ნუგზარ ნონიაშვილი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

25 – გიორგი ბესტავაშვილი – საქართველოსთვის;

37 – შოთა თხილიშვილი – თავისუფალი საქართველო;

41 – ვახტანგ მაისურაძე – ქართული ოცნება;

– ქართული ოცნება; 44 – ბესიკ ბოგველი – სახალხო პარტია.

ქარელი

5 – ნიკოლოზ ახალკაცი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

9 – გენადი – ჩუტკერაშვილი – ლელო საქართველოსთვის;

25 – ვახტანგ გოგიჩაშვილი – საქართველოსთვის;

37 – ზვიადი მექვაბიძე – თავისუფალი საქართველო;

– თავისუფალი საქართველო; 41 – ზაზა გულიაშვილი – ქართული ოცნება.

ხაშური

5 – იოსებ ბუაძე – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

25 – ზვიადი ტეფნაძე – საქართველოსთვის;

41 – თენგიზ ჩიტიაშვილი – ქართული ოცნება;

53 – სამსონ ხითარიშვილი – საინიციატივო ჯგუფი;

– საინიციატივო ჯგუფი; 54 – ვალერი გელაშვილი – საინიციატივო ჯგუფი.

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი

ბორჯომი

5 – გივი ჯოლბორდი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მხარს ასევე უჭერენ – ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა;

– ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მხარს ასევე უჭერენ – ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა; 41 – ოთარ არბოლიშვილი – ქართული ოცნება.

ახალციხე

2 – ზურაბ სადათიერაშვილი – ევროპული საქართველო;

5 – დავით ბალიაშვილი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

9 – მანუჩარი ჩაჩანიძე – ლელო საქართველოსთვის;

25 – გიორგი არველაძე – საქართველოსთვის;

37 – მიხეილი კეთილაძე – თავისუფალი საქართველო;

– თავისუფალი საქართველო; 41 – ირაკლი ლაზარაშვილი – ქართული ოცნება.

ადიგენი

5 – მარეხ დათიაშვილი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მხარს ასევე უჭერენ – ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა;

– ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მხარს ასევე უჭერენ – ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა; 41 – გოჩა ქიმაძე – ქართული ოცნება.

ასპინძა

5 – გიორგი გიორგაძე – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მხარს ასევე უჭერენ – ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა;

– ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მხარს ასევე უჭერენ – ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა; 41 – როსტომ ნაგრაქველიძე – ქართული ოცნება.

ახალქალაქი

2 – არსენ კარაპეტიანი – ევროპული საქართველო

5 – მელიქ რაისიანი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

– ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა; 41 – მელქონ მაკარიანი – ქართული ოცნება.

ნინოწმინდა

5 – ავაკ ბდოიანი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

41 – ანივარდ მოსოიანი – ქართული ოცნება;

51 – სურენ მოსოიანი – საინიციატივო ჯგუფი.

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონი

ონი

5 – ვაჟა ცეცაძე – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

25 – იმედა მეშვილდიშვილი – საქართველოსთვის;

– საქართველოსთვის; 41 – სერგო ხიდეშელი – ქართული ოცნება.

ამბროლაური

2 – მაია კაციტაძე – ევროპული საქართველო;

5 – ელგუჯა გურგენიძე – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

25 – ფარნაოზ ბაკურაძე – საქართველოსთვის;

– საქართველოსთვის; 41 – ზვიადი მხეიძე – ქართული ოცნება.

ცაგერი

5 – მადონა ბენდელიანი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

25 – ბესარიონ ბენდელიანი – საქართველოსთვის;

– საქართველოსთვის; 41 – გიორგი ნემსაძე – ქართული ოცნება.

ლენტეხი

25 – ჯამლათ გვიდიანი – საქართველოსთვის;

– საქართველოსთვის; 41 – გია ონიანი – ქართული ოცნება.

იმერეთის რეგიონი

ხარაგაული

5 – დავით მაღლაფერიძე – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

8 – ლია ფცქიალაძე – პატრიოტთა ალიანსი;

9 – მიხეილ ჭიპაშვილი – ლელო საქართველოსთვის;

25 – ვარლამ თავზარაშვილი – საქართველოსთვის;

– საქართველოსთვის; 41 – კობა ლურსმანაშვილი – ქართული ოცნება.

თერჯოლა

41 – ლაშა გოგიაშვილი – ქართული ოცნება;

– ქართული ოცნება; 51 – ბეჟან ბუცხრიკიძე – საინიციატივო ჯგუფი. მხარს ასევე უჭერენ – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო.

საჩხერე

5 – ირინე გრძელიშვილი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მხარს ასევე უჭერენ – ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა;

– ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მხარს ასევე უჭერენ – ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა; 41 – ლევან ივანაშვილი – ქართული ოცნება.

ზესტაფონი

5 – ბაქარი ხიჯაკაძე – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

25 – ლაშა ცხადაძე – საქართველოსთვის;

– საქართველოსთვის; 41 – ვასილ გველესიანი – ქართული ოცნება.

ბაღდათი

5 – გიორგი რობაქიძე – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

25 – ვლადიმერ ვარძიელი – საქართველოსთვის;

41 – კახა ენუქიძე – ქართული ოცნება;

– ქართული ოცნება; 51 – ალექსანდრე დავუთულიანი – საინიციატივო ჯგუფი.

ვანი

5 – ბადრი მებურიშვილი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მხარს ასევე უჭერენ – ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა;

– ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მხარს ასევე უჭერენ – ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა; 41 – ალექსანდრე გოგორიშვილი – ქართული ოცნება.

სამტრედია

2 – ჟუკიანა ფოფხაძე – ევროპული საქართველო;

5 – მამუკა ბიბილეიშვილი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

9 – ბადრი კაპანაძე – ლელო საქართველოსთვის;

– ლელო საქართველოსთვის; 41 – დავით ბახტაძე – ქართული ოცნება.

ხონი

2 – ზურაბ ჯიბუხია – ევროპული საქართველო. მხარს ასევე უჭერენ – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, გირჩი-მეტი თავისუფლება.

– ევროპული საქართველო. მხარს ასევე უჭერენ – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, გირჩი-მეტი თავისუფლება. 41 – ლადო ჯურხაძე – ქართული ოცნება.

ჭიათურა

25 – უსუპი ბიწაძე – საქართველოსთვის;

41 – გივი მოდებაძე – ქართული ოცნება;

– ქართული ოცნება; 51 – ნოდარ ჩაჩანიძე – საინიციატივო ჯგუფი. მხარს ასევე უჭერენ – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, დროა, ლელო საქართველოსთვის, მესამე ძალა.

ტყიბული

1 – გიორგი ფორჩხიძე – მესამე ძალა;

5 – ბესიკ ზოსიაშვილი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

25 – სანდრო სახვაძე – საქართველოსთვის;

38 – გელა ჩივაძე – თამაზ მეჭიაური გაერთიანებული საქართველოსთვის;

– თამაზ მეჭიაური გაერთიანებული საქართველოსთვის; 41 – დავით ჩერქეზიშვილი – ქართული ოცნება.

წყალტუბო

1 – ზვიად ბაღდავაძე – მესამე ძალა;

5 – ზაზა მეტრეველი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

25 – რუსუდან სილაგაძე – საქართველოსთვის;

– საქართველოსთვის; 41 – გენადი ბალანჩივაძე – ქართული ოცნება.

გურიის რეგიონი

ოზურგეთი

5 – ირაკლი ღლონტი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

25 – გივი ცეცხლაძე – საქართველოსთვის;

41 – ავთანდილ ტალახაძე – ქართული ოცნება;

54 – გოჩა ძიმისტარაშვილი – საინიციატივო ჯგუფი;

– საინიციატივო ჯგუფი; 56 – კონსტანტინე შარაშენიძე – საინიციატივო ჯგუფი.

ლანჩხუთი

25 – ელგუჯა კალანდარიშვილი – საქართველოსთვის;

35 – ლია მუხაშავრია – ტრიბუნა. მხარს ასევე უჭერს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

– ტრიბუნა. მხარს ასევე უჭერს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა; 41 – ალექსანდრე სარიშვილი – ქართული ოცნება.

ჩოხატაური

5 – ნონა სიხარულიძე – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

9 – მალხაზ ჩხიკვაძე – ლელო საქართველოსთვის;

25 – პაატა ბერიშვილი – საქართველოსთვის;

– საქართველოსთვის; 41 – დავით შარაშიძე – ქართული ოცნება.

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

მესტია

9 – გეგი გულედანი – ლელო საქართველოსთვის. მხარს ასევე უჭერს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

25 – მალხაზ უდესიანი – საქართველოსთვის;

41 – კაპიტონ ჟორჟოლიანი – ქართული ოცნება;

– ქართული ოცნება; 48 – ბექა დადეშქელიანი – ანა დოლიძე – ხალხისთვის.

აბაშა

5 – ნუგზარ წიკლაური – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

9 – ვაჟა გაბელაია – ლელო საქართველოსთვის;

25 – ავთანდილ ბოკუჩავა – საქართველოსთვის;

– საქართველოსთვის; 41 – გიგა გაბელაია – ქართული ოცნება.

სენაკი

5 – კობა ნაყოფია – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

25 – გიორგი სიჭინავა – საქართველოსთვის;

41 – ვახტანგ გადელია – ქართული ოცნება;

– ქართული ოცნება; 43 – აპოლონ გარუჩავა – მესამე გზა.

მარტვილი

5 – თეიმურაზ ჯანაშია – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

25 – ლაშა ლეკიშვილი – საქართველოსთვის;

– საქართველოსთვის; 41 – თორნიკე ჯანაშია – ქართული ოცნება.

ხობი

2 – ლაშა ნიკოლაძე – ევროპული საქართველო;

5 – ბესიკი შენგელია – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;

25 – ბადრი ჯობავა – საქართველოსთვის;

– საქართველოსთვის; 41 – დავით ბუკია – ქართული ოცნება.

ზუგდიდი

5 – ანზორ მელია – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მხარ ასევე უჭერენ – ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა;

– ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მხარ ასევე უჭერენ – ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა; 8 – ილია ჩაჩიბაია – პატრიოტთა ალიანსი;

25 – გიორგი

– საქართველოსთვის; 41 – მამუკა წოწერია – ქართული ოცნება.

წალენჯიხა

5 – გიორგი ხარჩილავა – ერთიანი ნაციონალური მოძრაბა;

– ერთიანი ნაციონალური მოძრაბა; 9 – თამარი ბელქანია – ლელო საქართველოსთვის;

– ლელო საქართველოსთვის; 25 – ხვიჩა მებონია – საქართველოსთვის;

– საქართველოსთვის; 41 – გოგა გულორდავა – ქართული ოცნება.

ჩხოროწყუ

5 – ბადრი ქარჩავა – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მხარს ასევე უჭერენ – ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა;

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მხარს ასევე უჭერენ – ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა; 25 – შენგელი ჯიქია – საქართველოსთვის;

– საქართველოსთვის; 41 – დათო გოგუა – ქართული ოცნება.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

ქედა

5 – რამინ ბერიძე – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მხარს ასევე უჭერენ – ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა;

– ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მხარს ასევე უჭერენ – ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა; 25 – ელგუჯა ნაკაშიძე – საქართველოსთვის;

– საქართველოსთვის; 41 – ლოლანდი ბერიძე – ქართული ოცნება.

ქობულეთი

5 – ბონდო თედორაძე – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მხარს ასევე უჭერენ – ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა.

– ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მხარს ასევე უჭერენ – ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა. 25 – ირაკლი ბერიძე – საქართველოსთვის;

– საქართველოსთვის; 41 – ლევან ზოიძე – ქართული ოცნება.

შუახევი

5 – როინ ზოიძე – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მხარს ასევე უჭერენ – ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა;

– ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მხარს ასევე უჭერენ – ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა; 8 – გიორგი ტარიელაძე – პატრიოტთა ალიანსი;

– პატრიოტთა ალიანსი; 25 – შალვა გოგიტიძე – საქართველოსთვის;

– საქართველოსთვის; 41 – ომარ ტაკიძე – ქართული ოცნება.

ხელვაჩაური

5 – მიშა ბოლქვაძე – ერთიანი ნაციონალური მოძრობა. მხარს ასევე უჭერენ – ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა;

– ერთიანი ნაციონალური მოძრობა. მხარს ასევე უჭერენ – ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა; 25 – ჯუმბერ ბერიძე – საქართველოსთვის;

– საქართველოსთვის; 41 – ზაზა დიასამიძე – ქართული ოცნება.

ხულო

5 – გოგიტა სოლომონიძე – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მხარს ასევე უჭერენ – ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა;

– ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მხარს ასევე უჭერენ – ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება, დროა; 25 – გია აბულაძე – საქართველოსთვის;

– საქართველოსთვის; 41 – ვახტანგ ბერიძე – ქართული ოცნება.

დედაქალაქში პარტიები – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება და დროა – მერობისა და საკრებულოს თავმჯდომარეობის პოსტებზე ნიკა მელიასა (ენმ) და ელენე ხოშტარიას (დროა) კანდიდატურებს უჭერენ მხარს. ამავე პარტიების ვიცე-მერობის ერთიანია კანდიდატი ცოტნე კობერიძეა, გირჩი-მეტი თავისუფლებიდან. ოთხი პარტია თბილისის საკრებულოს მაჟორიტარობის ერთიან კანდიდატებზეც შეთანხმდა. დედაქალაქში პარტიები – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, გირჩი-მეტი თავისუფლება და დროა – მერობისა და საკრებულოს თავმჯდომარეობის პოსტებზე ნიკა მელიასა (ენმ) და ელენე ხოშტარიას (დროა) კანდიდატურებს უჭერენ მხარს. ამავე პარტიების ვიცე-მერობის ერთიანია კანდიდატი ცოტნე კობერიძეა, გირჩი-მეტი თავისუფლებიდან. ოთხი პარტია თბილისის საკრებულოს მაჟორიტარობის ერთიან კანდიდატებზეც შეთანხმდა. რაც შეეხება მათ თანამშრომლობას თბილისს მიღმა არსებულ მუნიციპალიტეტებში, პარტია „დროამ“„სამოქალაქო საქართველოს“ უთხრა, რომ მათ მერობის შეთანხმებული კანდიდატები ეყოლებათ, თუმცა მხოლოდ სიტყვიერად, რადგანაც მათ რეგიონებში პარტიული წარმომადგენლობა არ გააჩნიათ. პარტია „გირჩი – მეტი თავისუფლების“ თქმით, ისინი ღიად უჭერენ მხარს ნაციონალური მოძრაობს კანდიდატს თბილისში, ნიკა მელიას და ქუთაისში – ხატია დეკანოიძეს, ხოლო სხვა მუნიციპალიტეტებში საკუთარ ამომრჩეველს ოპოზიციის ნებისმიერი კანდიდატის მხარდაჭერისკენ მოუწოდებენ. ევროპულ საქართველოს საკუთარი კანდიდატები ცხრა მუნიციპალიტეტში ჰყავს, მათ შორის, ხონში სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან შეთანხმებული. ამას გარდა, ევროპული საქართველო 27 მუნიციპალიტეტში ოპოზიციის სხვა კანდიდატებს უჭერს მხარს, ასევე დამოუკიდებელ კანდიდატებს თერჯოლასა და ჭიათურაში.

