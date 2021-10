Полный список кандидатов в мэры в масштабах Грузии

Центральная избирательная комиссия Грузии зарегистрировала 241 кандидата в мэры 5 самоуправляющихся городов и остальных 59 муниципалитетов на выборах в органы местного самоуправления 2 октября. По данным ЦИК, 16 кандидатов будут баллотироваться в мэры столицы, 6 — в Рустави, 5 — в Кутаиси, 3 — в Поти и 10 — в Батуми. В остальных 59 муниципалитетах зарегистрирован 201 кандидат в мэры. Кандидатам необходимо набрать 50% + один голос для победы в первом туре. Если в первом туре какой-либо кандидат не наберет необходимое количество голосов, будет назначен второй тур, в который перейдут два кандидата с наилучшими результатами. Выборы в органы местного самоуправления не проводятся в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе.

Ниже представлен полный список кандидатов в мэры за пределами столицы. Кандидаты представлены в том порядке, в котором они будут представлены избирателям в бюллетенях для голосования:

Самоуправляющиеся города

Рустави

5 — Давид Киркитадзе — Единое национальное движение. Его также поддерживают — Европейская Грузия, Гирчи — больше свободы, Дроа, Лело за Грузию;

6 — Важа Бахтуридзе — Европейские демократы;

8 — Торнике Аревадзе — Альянс патриотов;

25 — Бека Лилуашвили — за Грузию;

27 — Элгуджа Кокиашвили — Белые;

41 — Нино Лацабидзе — Грузинская мечта.

Кутаиси

1 — Андро Лосаберидзе — Третья сила;

5 — Хатиа Деканоидзе — Единое национальное движение. Ее тоже поддерживают — Европейская Грузия, Гирчи — больше свободы, Дроа.

25 — Георгий Гогуадзе — за Грузию;

37 — Ирина Сагинадзе — Свободная Грузия;

41 — Иосеби Хахалеишвили — Грузинская мечта.

Батуми

5 — Георгий Киртадзе — Единое национальное движение. Его также поддерживают – Третья сила, Европейская Грузия, Дроа;

8 — Бондо Гугуладзе — Альянс патриотов;

25 — Ираклий Микеладзе — за Грузию;

30 — Анжеляк Захарова — Социалистическая рабочая партия;

40 — Эднар Багратиони — Лицо +;

41 — Арчил Чиковани — Грузинская мечта;

45 — Георгий Путкарадзе — Гирчи — больше свободы;

50 — Рамазе Ададзе — Гачечиладзе — Партия зеленых.

51 — Гия Халваши — инициативная группа;

52 — Кахабер Цискаридзе — инициативная группа.

Поти

5 — Гиги (Георгий) Угулава — Единое национальное движение. Его также поддерживают — Европейская Грузия, Гирчи — больше свободы, Дроа;

25 — Георгий Абсардадзе — за Грузию;

41 — Бека Вачарадзе — Грузинская мечта.

Муниципалитеты

Регион Кахети

Сагареджо

5 — Давид Джавахишвили — Единое национальное движение;

9 — Экатерине Квливидзе – Лело за Грузию;

41 — Автандил Гуликашвили — Грузинская мечта.

Гурджаани

5 — Серги Какалашвили — Единое национальное движение;

41 — Зураб Утиашвили — Грузинская мечта.

Сигнаги

5 — Заза Папуашвили — Единое национальное движение;

37 — Гия Хухиашвили — Свободная Грузия;

41 — Малхаз Бегиашвили — Грузинская мечта.

Дедоплисцкаро

5 — Тамаз Кочламазашвили — Единое национальное движение;

41 — Николоз Джаниашвили — Грузинская мечта.

Лагодехи

1 — Малхаз Нозадзе — Третья сила. Также поддерживает Единое национальное движение;

41 — Джондо Мдивнишвили — Грузинская мечта.

Кварели

5 — Александр Мчедлишвили — Единое национальное движение;

8 — Реваз Чохабари — Альянс патриотов;

25 — Георгий Гигилошвили — За Грузию;

41 — Гиви Зауташвили — Грузинская мечта.

Телави

5 — Георгий Ботковели — Единое национальное движение;

25 — Гига Оркодашвили — За Грузию;

41 — Леван Андриашвили — Грузинская мечта.

Ахмета

5 — Зураб Отиашвили — Единое национальное движение;

41 — Алекс Пицхелаури — Грузинская мечта.

Регион Мцхета-Мтианети

Мцхета

5 — Заал Удумашвили — Единое национальное движение;

8 — Нана Девдариани — Альянс патриотов;

13 — Дениза Сумбадзе — Грузия;

25 — Анна Бучукури — За Грузию;

41 — Димитрий Зурабишвили — Грузинская мечта.

Душети

5 — Леониде Квирквейшвили — Единое национальное движение;

25 — Тенгиз Жамуташвили — За Грузию;

41 — Манана Нариманидзе — Грузинская мечта.

Казбеги

5 — Имеда Шиолашвили — Единое национальное движение;

9 — Важа Сетуридзе — Лело за Грузию;

25 — Георгий Гомиашвили — За Грузию;

38 — Манучар Двалишвили — Тамаз Мечиаури за единую Грузию;

41 — Бакури Авсаджанишвили — Грузинская мечта;

51 — Хвича Циклаури — инициативная группа.

Тианети

5 — Илиа Арчемашвили — Единое национальное движение;

25 — Тамаз Иараджули — За Грузию;

38 — Тамаз Мечиаури — Тамаз Мечиаури за единую Грузию;

41 — Леван Циклаури — Грузинская мечта.

Регион Квемо Картли

Гардабани

5 — Бесик Кахабришвили — Единое национальное движение;

8 — Александр Вамлети — Альянс патриотов;

41 — Давид Каргаретели — Грузинская мечта.

Марнеули

2 — Акамед Имамкулиев — Европейская Грузия;

5 — Эльдар Мустафаев — Единое национальное движение;

41 — Кенан Омаров — Грузинская мечта.

Болниси

5 — Вахтанг Чагелишвили — Единое национальное движение. Его также поддерживают — Европейская Грузия, Гирчи — больше свободы, Дроа;

41 — Давид Шеразадишвили — Грузинская мечта.

Дманиси

5 — Георгий Татуашвили — Единое национальное движение. Его также поддерживают — Европейская Грузия, Гирчи — больше свободы, Дроа;

41 — Коба Мурадашвили — Грузинская мечта.

Цалка

5 — Руслан Хуцишвили — Единое национальное движение;

12 — Эмзар Димитрадзе – Закон и право;

41 – Илиа Сабадзе — Грузинская мечта;

51 — Одисей Кэсиди — инициативная группа.

Тетрицкаро

2 — Нино Давиташвили — Европейская Грузия;

5 — Вано Магалашвили — Единое национальное движение;

41 — Георгий Циклаури — Грузинская мечта.

Регион Шида Картли

Гори

2 — Этер Джалагания — Европейская Грузия;

5 — Васил Махарашвили — Единое национальное движение;

25 — Константин Ананиашвили — За Грузию;

41 — Владимир Хинчегашвили — Грузинская мечта.

Каспи

2 — Акакий Геджадзе — Европейская Грузия;

5 — Нугзар Нониашвили — Единое национальное движение;

25 — Георгий Беставашвили — За Грузию;

37 — Шота Тхилишвили — Свободная Грузия;

41 — Вахтанг Маисурадзе — Грузинская мечта;

44 — Бесик Богвели — Народная партия.

Карели

5 — Николоз Ахалкаци — Единое национальное движение;

9 — Геннадий Чуткерашвили – Лело за Грузию;

25 — Вахтанг Гогичашвили — За Грузию;

37 — Звиад Меквабидзе — Свободная Грузия;

41 — Заза Гулиашвили — Грузинская мечта.

Хашури

5 — Иосеб Буадзе — Единое национальное движение;

25 — Звиад Тепнадзе — За Грузию;

41 — Тенгиз Читиашвили — Грузинская мечта;

53 — Самсон Хитаришвили — инициативная группа;

54 — Валерий Гелашвили — инициативная группа.

Регион Самцхе-Джавахети

Боржоми

5 — Гиви Джолборди — Единое национальное движение. Его также поддерживают — Европейская Грузия, Гирчи — больше свободы, Дроа;

41 — Отар Арболишвили — Грузинская мечта.

Ахалцихе

2 — Зураб Садатиерашвили — Европейская Грузия;

5 — Давид Балиашвили — Единое национальное движение;

9 — Манучари Чачанидзе – Лело за Грузию;

25 — Георгий Арвеладзе — За Грузию;

37 — Михаил Кетиладзе — Свободная Грузия;

41 — Ираклий Лазарашвили — Грузинская мечта.

Адигени

5 — Марех Датиашвили — Единое национальное движение. Ее также поддерживают — Европейская Грузия, Гирчи — больше свободы, Дроа;

41 — Гоча Кимадзе — Грузинская мечта.

Аспиндза

5 — Георгий Гиоргадзе — Единое национальное движение. Его также поддерживают — Европейская Грузия, Гирчи — больше свободы, Дроа;

41 — Ростом Награквелидзе — Грузинская мечта.

Ахалкалаки

2 — Арсен Карапетян — Европейская Грузия;

5 — Мелик Раисян — Единое национальное движение;

41 — Мелкон Макарян — Грузинская мечта.

Ниноцминда

5 — Авак Бдоян — Единое национальное движение;

41 — Анивард Мосоян — Грузинская мечта;

51 — Сурен Мосоян — Инициативная группа.

Регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети

Они

5 — Важа Цецадзе — Единое национальное движение;

25 — Имеда Мешвилдишвили — За Грузию;

41 — Серго Хидешели — Грузинская мечта.

Амбролаури

2 — Майя Кацитадзе — Европейская Грузия;

5 — Элгуджа Гургенидзе — Единое национальное движение;

25 — Парнаоз Бакурадзе — За Грузию;

41 — Звиад Мхеидзе — Грузинская мечта.

Цагери

5 — Мадона Бенделиани — Единое национальное движение;

25 — Бесарион Бенделиани — За Грузию;

41 — Георгий Немсадзе — Грузинская мечта.

Лентехи

25 — Джамлат Гвидиани — За Грузию;

41 — Гия Ониани — Грузинская мечта.

Регион Имерети

Харагаули

5 — Давид Маглаперидзе — Единое национальное движение;

8 — Лия Пцкиаладзе — Альянс патриотов;

9 — Михаил Чипашвили – Лело за Грузию;

25 — Варлам Тавзарашвили — за Грузию;

41 — Коба Лурсманашвили — Грузинская мечта.

Терджола

41 — Лаша Гогиашвили — Грузинская мечта;

51 — Бежан Буцхрикидзе — инициативная группа. Его также поддерживают Единое национальное движение и Европейская Грузия.

Сачхере

5 — Ирине Грдзелишвили — Единое национальное движение. Ее также поддерживают — Европейская Грузия, Гирчи — больше свободы, Дроа;

41 — Леван Иванишвили — Грузинская мечта.

Зестафони

5 — Бакари Хиджакадзе — Единое национальное движение;

25 — Лаша Цхададзе — За Грузию;

41 — Васил Гвелесиани — Грузинская мечта.

Багдати

5 — Георгий Робакидзе — Единое национальное движение;

25 — Владимир Вардзели — За Грузию;

41 — Каха Энукидзе — Грузинская мечта;

51 — Александр Давутулиани — инициативная группа.

Вани

5 — Бадри Мебуришвили — Единое национальное движение. Его также поддерживают — Европейская Грузия, Гирчи — больше свободы, Дроа;

41 — Александр Гогоришвили — Грузинская мечта.

Самтредиа

2 — Жукиана Попхадзе — Европейская Грузия;

5 — Мамука Бибилеишвили — Единое национальное движение;

9 — Бадри Капанадзе – Лело за Грузию;

41 — Давид Бахтадзе — Грузинская мечта.

Хони

2 — Зураб Джибухия — Европейская Грузия. Его также поддерживают — Единое национальное движение, Гирчи — больше свободы.

41 — Ладо Джурхадзе — Грузинская мечта.

Чиатура

25 — Усупи Бицадзе — За Грузию;

41 — Гиви Модебадзе — Грузинская мечта;

51 — Нодар Чачанидзе — инициативная группа. Его также поддерживают — Единое национальное движение, Европейская Грузия, Дроа, Лело за Грузию, Третья сила.

Ткибули

1 — Георгий Порчхидзе — Третья сила;

5 — Бесик Зосиашвили — Единое национальное движение;

25 — Сандро Сахвадзе — За Грузию;

38 — Гела Чивадзе — Тамаз Мечиаури за единую Грузию;

41 — Давид Черкезишвили — Грузинская мечта.

Цхалтубо

1 — Звиад Багдавадзе — Третья сила;

5 — Заза Метревели — Единое национальное движение;

25 — Русудан Силагадзе — За Грузию;

41 — Геннадий Баланчивадзе — Грузинская мечта.

Регион Гуриа

Озургети

5 — Ираклий Глонти — Единое национальное движение;

25 — Гиви Цецхладзе — За Грузию;

41 — Автандил Талахадзе — Грузинская мечта;

54 — Гоча Дзимистарашвили — инициативная группа;

56 — Константин Шарашенидзе — инициативная группа.

Ланчхути

25 — Элгуджа Каландаришвили — За Грузию;

35 — Лия Мухашаврия — Трибуна. Ее также поддерживает Единое национальное движение;

41 — Александр Саришвили — Грузинская мечта.

Чохатаури

5 — Нона Сихарулидзе — Единое национальное движение;

9 — Малхаз Чхиквадзе — Лело за Грузию;

25 — Паата Беришвили — За Грузию;

41 — Давид Шарашидзе — Грузинская мечта.

Регион Самегрело — Земо Сванети

Местиа

9 — Геги Гуледани — Лело за Грузию. Его также поддерживает Единое национальное движение;

25 — Малхаз Удесиани – За Грузию;

41 — Капитон Жоржолиани — Грузинская мечта;

48 — Бека Дадешкелиани — Ана Долидзе – За народ.

Абаша

5 — Нугзар Циклаури — Единое национальное движение;

9 — Важа Габелая – Лело за Грузию;

25 — Автандил Бокучава — За Грузию;

41 — Гига Габелая — Грузинская мечта.

Сенаки

5 — Коба Накопия — Единое национальное движение;

25 — Георгий Сичинава — За Грузию;

41 — Вахтанг Гаделия — Грузинская мечта;

43 — Аполлон Гаручава — Третий путь.

Мартвили

5 — Теймураз Джанашия — Единое национальное движение;

25 — Лаша Лекишвили — За Грузию;

41 — Торнике Джанашия — Грузинская мечта.

Хоби

2 — Лаша Николадзе — Европейская Грузия;

5 — Бесик Шенгелия — Единое национальное движение;

25 — Бадри Джобава — За Грузию;

41 — Давид Букия — Грузинская мечта.

Зугдиди

5 — Анзор Мелия — Единое национальное движение. Его также поддерживают — Европейская Грузия, Гирчи — больше свободы, Дроа;

8 — Илиа Чачибая — Альянс патриотов;

25 — Георгий Шенгелия — За Грузию;

41 — Мамука Цоцерия — Грузинская мечта.

Цаленджиха

5 — Георгий Харчилава — Единое национальное движение;

9 — Тамар Белкания – Лело за Грузию;

25 — Хвича Мебония – За Грузию;

41 — Гога Гулордава — Грузинская мечта.

Чхороцку

5 — Бадри Карчава — Единое национальное движение. Его также поддерживают — Европейская Грузия, Гирчи — больше свободы, Дроа;

25 — Шенгели Джикия – За Грузию;

41 — Дато Гогуа — Грузинская мечта.

Аджарская Автономная Республика

Кеда

5 — Рамин Беридзе — Единое национальное движение. Его также поддерживают — Европейская Грузия, Гирчи — больше свободы, Дроа;

25 — Элгуджа Накашидзе — За Грузию;

41 — Лоланд Беридзе — Грузинская мечта.

Кобулети

5 — Бондо Тедорадзе — Единое национальное движение. Его также поддерживают — Европейская Грузия, Гирчи — больше свободы, Дроа;

25 — Ираклий Беридзе — За Грузию;

41 — Леван Зоидзе — Грузинская мечта.

Шуахеви

5 — Роин Зоидзе — Единое национальное движение. Его также поддерживают — Европейская Грузия, Гирчи — больше свободы, Дроа;

8 — Георгий Тариеладзе — Альянс патриотов;

25 — Шалва Гогитидзе — За Грузию;

41 — Омар Такидзе — Грузинская мечта.

Хелвачаури

5 — Миша Болквадзе — Единое национальное движение. Его также поддерживают — Европейская Грузия, Гирчи — больше свободы, Дроа;

25 — Джумбер Беридзе — За Грузию;

41 — Заза Диасамидзе — Грузинская мечта.

Хуло

5 — Гогита Соломонидзе — Единое национальное движение. Его также поддерживают — Европейская Грузия, Гирчи — больше свободы, Дроа;

25 — Гия Абуладзе — За Грузию;

41 — Вахтанг Беридзе — Грузинская мечта.

В столице партии — Единое национальное движение, Европейская Грузия, Гирчи — больше свободы и Дроа — поддерживают кандидатуры Ники Мелия (ЕНД) и Элене Хоштария (Дроа) на должности мэра города и председателя Сакребуло Тбилиси. Единым кандидатом на пост вице-мэра от этих партий является Цотне Коберидзе от Гирчи – больше свободы. Четыре партии также согласовали единых мажоритарных кандидатов в Сакребуло Тбилиси. В столице партии — Единое национальное движение, Европейская Грузия, Гирчи — больше свободы и Дроа — поддерживают кандидатуры Ники Мелия (ЕНД) и Элене Хоштария (Дроа) на должности мэра города и председателя Сакребуло Тбилиси. Единым кандидатом на пост вице-мэра от этих партий является Цотне Коберидзе от Гирчи – больше свободы. Четыре партии также согласовали единых мажоритарных кандидатов в Сакребуло Тбилиси. Что касается их сотрудничества в муниципалитетах за пределами Тбилиси, партия Дроа сообщила «Civic Georgia», что у них будут согласованные кандидаты в мэры, но только на словах, поскольку у них нет партийного представительства в регионах. По заявлению партии Гирчи — больше свободы, они открыто поддерживают кандидата ЕНД в Тбилиси, Нику Мелия, а в Кутаиси — Хатию Деканоидзе, в то время как в других муниципалитетах они призывают своих избирателей поддержать любого кандидата от оппозиции. Европейская Грузия имеет своих кандидатов в девяти муниципалитетах, в том числе согласованных с другими оппозиционными партиями в Хони. Кроме того, Европейская Грузия поддерживает других кандидатов от оппозиции в 27 муниципалитетах, а также независимых кандидатов в Терджола и Чиатура.

