საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა დღეს გამოსცა განკარგულება, რომლის თანახმადაც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2 ოქტომბერს გაიმართება.

