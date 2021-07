მოახლოებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ქართული ოცნების სახელით დედაქალაქის მერობისთვის კვლავ კახა კალაძე იბრძოლებს.

კალაძის კანდიდატურა ცოტა ხნის წინ პარტიის თავმჯომარემ, ირაკლი კობახიძემ მთაწმინდის პარკში გამართულ ღონისძიებაზე წარადგინა. კალაძის წარდგენის ცერემონია, რომელსაც მინისტრთა კაბინეტის წევრები, ოცნების დეპუტატები და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, ჟურნალისტების პროტესტის ფონზე წარიმართა. ისინი პრემიერ-მინისტრისა და მისი კაბინეტის გადადგომას, ასევე 5 ივლისის მოძალადეთა დასჯას ითხოვენ.

„საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის“ (IRI) საზოგადოებრივი აზრის ბოლო კვლევის შედეგების მიხედვით, კახა კალაძე ქართული ოცნების ლიდერებს შორის საზოგადოების მხრიდან ყველაზე მაღალი კეთილგანწყობით სარგებლობს. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის (89%) და ქართული ოცნების ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, გიორგი გახარიას (65%) შემდეგ, გამოკითხულების უმრავლესობა დადებითად (54%) სწორედ მას აფასებს.

2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები განსაკუთრებული მნიშვნელობის არის, რამდენადაც მან რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნების ბედი უნდა გადაწყვიტოს. 19 აპრილის შეთანხმების თანახმად, თუკი მმართველი გუნდი ამ არჩევნებზე ხმების 43%-ს ვერ მოაგროვებს, 2022 წელს რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს.

კახა კალაძე დედაქალაქი მერი ხმების 51.3%-ით 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ გახდა. მას 17.49%-ით მოქალაქეების ლიდერი ალეკო ელისაშვილი, 16.53%-ით კი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ზაალ უდუმაშვილი მოსდევდნენ.

2012 წლიდან, მერად არჩევამდე, კალაძე ენერგეტიკის მინისტრის პოსტზე მსახურობდა. იგი ქართულ ოცნებას 2011 წელს შეუერთდა და 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის პარტიის საპარლამენტო პროპორციული სიის პირველი ნომერი იყო. საკანონმდებლო ორგანოში მოხვედრიდან მალევე მან მინისტრთა კაბინეტში გადაინაცვლა.

პოლიტიკურ საქმიანობაში ჩართვამდე კალაძეს წარმატებული საფეხბურთო კარიერა ჰქონდა. მან იტალიურ საფეხბურთო კლუბ „მილანთან“ ერთად უეფას ჩემპიონთა ლიტგა ორჯერ მოიგო. ამასთან, იგი საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების კაპიტანიც იყო.

მასალა მმართველი გუნდის წევრების კომენტარების შესაბამისად განახლდება.

