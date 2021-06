პარლამენტში ახალი ოპოზიციური ფრაქცია – „შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფი“ შეიქმნა

19 აპრილის შეთანხმებაზე ხელმომწერი ოპოზიციონერი დეპუტატების ნაწილმა – სტრატეგია აღმაშენებლის სამმა დეპუტატმა, რესპუბლიკური პარტიის დეპუტატმა ხათუნა სამნიძემ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყოფილმა თავმჯდომარემ გრიგოლ ვაშაძემ, ევროპული საქართველოს ყოფილმა წევრმა ტარიელ ნაკაიძემ და გირჩი-მეტი თავისუფლების დამფუძნებელმა ზურაბ ჯაფარიძემ 3 ივნისს პარლამენტში ახალი ოპოზიციური ფრაქცია – „შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფი“ შექმნეს.

ფრაქციას ხათუნა სამნიძე უხელმძღვანელებს, მისი მოადგილე სტრატეგია აღმაშენებლის დეპუტატი პაატა მანჯგალაძე იქნება. ფრაქციის აპარატის უფროსი ასევე სტრატეგია აღმაშენებლის წევრი სერგო ჩიხლაძე იქნება.

ფრაქციის პრეზენტაციისას, ხათუნა სამნიძემ ხაზი გაუსვა, რომ ისინი ქვეყანაში რეფორმების გატარებასა და 19 აპრილის შეთანხმების ყველა პუნქტის შესრულებაზე იმუშავებენ.

„ჩვენ ვიქნებით ხალხის ხმა საქართველოს პარლამენტში“,- თქვა სტრატეგია აღმაშენებლის დეპუტატმა პაატა მანჯგალაძემ და დაამატა, რომ ფრაქციას „ყველა კვირაში“ ახალი ინიციატივა ექნება. პარტიის ლიდერის, გიორგი ვაშაძის განმარტებით კი – პრაქცია დეპუტატებს „უფრო ეფექტიანად“ მუშაობაში დაეხმარება.

პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად, მოცემული მომენტისთვის ფრაქციის შესაქმნელად 7 დეპუტატია საჭირო, თუმცა ევროკავშირის მედიაციის მიღწეული შეთანხმებით კანონმდებლების რაოდენობა 4-მდე უნდა შემცირდეს.

