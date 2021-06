В Парламенте создана новая оппозиционная фракция – «Группа реформ Шарля Мишеля»

Часть оппозиционных депутатов Парламента, которые подписали Соглашение от 19 апреля 3 июня, в Парламенте сформировали новую оппозиционную фракцию «Группа реформ Шарля Мишеля».

Новую фракцию возглавит депутат Республиканской партии Хатуна Самнидзе, ее заместителем станет депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе. Среди других членов фракции – Георгий Вашадзе и Теона Акубардия, депутаты от Стратегии Агмашенебели; бывший председатель Единого национального движения Григол Вашадзе; бывший член Европейской Грузии Тариэл Накаидзе, и основатель партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе.

Во время презентации фракции Хатуна Самнидзе подчеркнула, что они будут работать над проведением реформ в стране и выполнением всех пунктов Соглашения от 19 апреля.

«Мы будем голосом народа в Парламенте Грузии», – сказал депутат от «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, добавив, что фракция «каждую неделю» будет выступать с новой инициативой. По словам лидера партии «Стратегия Агмашенебели» Георгия Вашадзе, фракция поможет депутатам работать более «эффективно».

Согласно Регламенту Парламента, на данный момент для формирования фракции необходимо 7 депутатов, однако, по условиям соглашения, достигнутого при посредничестве ЕС, количество законодателей для создания фракции должно быть сокращено до 4.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)