კომპანია Glovo-ს კურიერები შემცირებული ხელფასების გამო გაიფიცნენ 

ბარსელონაში დაფუძნებული საკვების მიტანის სერვისის კომპანია Glovo-ს ქართველი კურიერები 16 მაისიდან გაფიცულები არიან და დღიური სამუშაო საათების შემცირების, საბონუსო სისტემის შეცვლისა და გავლილი მანძილისთვის კომპენსაციების სავარაუდო შემცირებაზე კომპანიის მიერ ახლახან მიღებულ გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ.

კომპანიამ განაცხადა, რომ ახალი პოლიტიკის მიხედვით, სამუშაო საათების დღიური ნორმა 12 საათიდან 10 საათამდე მცირდება, ხოლო საბონუსო მექანიზმი, რომელიც ამჟამად ყოველკვირეული მიტანების რაოდენობას ეფუძნება, საათობრივი სისტემით შეიცვლება. ამას გარდა, კომპანია გეგმავს, რომ კომპენსაცია გადაიხადოს მხოლოდ იმ მანძილზე, რომელიც შეკვეთის აღების ადგილიდან მიწოდების ადგილამდე მონაკვეთს ფარავს და არ გაითვალისწინოს საკვებ ობიექტამდე გავლილი მანძილი.

თუმცა, კომპენსაცია თითოეულ მიწოდებაზე 30 თეთრით – 2.3 ლარამდე იზრდება, ხოლო ანაზღაურება თითოეულ კილომეტრზე 10 თეთრით – 50 თეთრამდე.

ცვლილებები ძალაში 24 მაისიდან შევა. გაფიცული კურიერები აცხადებენ, რომ ცვლილებებს მათი შემოსავლის მნიშვნელოვანი კლება მოჰყვება და მოუწოდებენ კომპანიას, რომ უარი თქვას დაგეგმილ ცვლილებებზე.

გაფიცვამ ბოლო სამი დღის განმავლობაში კომპანია მნიშვნელოვნად დააზარალა. ამას გარდა, 16 მაისის გაფიცვას 50 კურიერის გათავისუფლება მოჰყვა, რომლებიც კომპანიამ მიწოდების შეფერხებაში დაადანაშაულა, ვინაიდან მათ შეკვეთები აიღეს და არ შეასრულეს.

17 მაისს გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ, Glovo-მ გაფიცულებს ერთი წლის განმავლობაში ახალი საათობრივი საბონუსო სისტემის შენარჩუნება შესთავაზა. ერთ-ერთმა კურიერმა, რომელიც შეხვედრას ესწრებოდა, განაცხადა, რომ ეს შემოთავაზება ხელს აძლევთ ნახევარ განაკვეთზე მომუშავეებს, თუმცა სრულ განაკვეთზე მომუშავეების ხელფასებს ამცირებს.

მედიის ინფორმაციით, კომპანიის კურიერების პოზიცია ახალ შემოთავაზებაზე გაიყო – ზოგიერთი მათგანი სამუშაოს დაუბრუნდა, ხოლო სხვები გაფიცვას აგრძელებენ და წინა პირობების დაბრუნებას ითხოვენ. თავად კომპანიამ განაცხადა, რომ მან კურიერების უმეტესობასთან შეთანხმებას მიაღწია.

Glovo-ს კურიერები იანვრის ბოლოსაც გაიფიცნენ. მაშინ ისინი ხელფასების შემცირებას აპროტესტებდნენ და უკეთეს სამუშაო პირობებს ითხოვდნენ. კომპანიამ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა მათი მოთხოვნები. 25 მარტს, აქცია ტალინში დაფუძნებული საკვების მიტანის კომპანია Bolt Food-ის ქართველმა კურიერებმაც გამართეს და შემცირებული ხელფასები და სამსახურიდან თანამშრომლების „უსამართლო“ დათხოვნა გააპროტესტეს. თუმცა, მათ კომპანიის მხრიდან რაიმე კომპრომისს ვერ მიაღწიეს.

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)