Курьеры компании Glovo объявили забастовку из-за снижения зарплаты

Грузинские курьеры компании Glovo, основанной в Барселоне и занимающейся доставкой еды, бастуют с 16 мая и протестуют против недавнего решения компании о сокращении продолжительности рабочего дня, изменения системы бонусов и предположительном сокращении компенсаций за пройденное расстояние.

Компания заявила, что в соответствии с новой политикой, дневная норма рабочего времени будет снижена с 12 до 10 часов, а бонусный механизм, который в настоящее время основан на количестве еженедельных доставок, будет изменен на почасовую систему. Кроме того, компания планирует выплачивать компенсацию только за то расстояние, которое охватывает участок от места приема заказа до места доставки и не учитывает расстояние до самого объекта питания.

Однако компенсация увеличивается на 30 тетри – до 2,3 лари за каждую доставку, а вознаграждение за каждый километр на 10 тетри – до 50 тетри.

Изменения вступят в силу 24 мая. Бастующие курьеры говорят, что изменения приведут к значительному сокращению их доходов, и призывают компанию отказаться от запланированных изменений.

Забастовка сильно ударила по компании за последние три дня. Кроме того, в результате забастовки 16 мая были уволены 50 курьеров, которых компания обвинила в задержке доставки из-за того, что они получили заказы и не выполняли их.

После переговоров 17 мая компания Glovo предложила бастующим сохранить новую почасовую систему бонусов в течение одного года. Один из курьеров, присутствовавших на встрече, сказал, что это предложение выгодно работникам, занятым неполный рабочий день, но снижает заработную плату сотрудников, работающих полный рабочий день.

По сообщениям СМИ, позиции курьеров компании по новому предложению разделились — одни вернулись к работе, а другие продолжают бастовать и требовать возвращения прежних условий. Сама компания заявила, что достигла договоренности с большинством курьеров.

Курьеры Glovo также объявили забастовку в конце января этого года. Тогда они протестовали против снижения заработной платы и требовали улучшения условий труда. Компания частично выполнила их требования. 25 марта грузинские курьеры основанной в Таллине компании по доставке еды Bolt Food также устроили акцию протеста против снижения заработной платы и «несправедливого» увольнения сотрудников. Однако они не смогли добиться компромисса со стороны компании.

