საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ამერიკელ კოლეგას ტელეფონით ესაუბრა

საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძე 4 მარტს ამერიკელ კოლეგას, ლოიდ ოსტინს ტელეფონით ესაუბრა და მასთან თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში ორმხრივი, გრძელვადიანი სტრატეგიული თანამშრომლობის საკითხები განიხილა.

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, საუბრისას, საქართველოს თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეების ფონზე აშშ-ის ახალი ადმინისტრაციის „მტკიცე მხარდაჭერის“ მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი.

„ერთობლივი სამხედრო სწავლებები და ამერიკის მხარდაჭერა რეგიონში ურყევი სტრატეგიული პარტნიორობის დემონსტრირებაა“, – უთხრა ამერიკელ კოლეგას საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა.

სატელეფონო საუბრისას, მხარეებმა ყურადღება ასევე გაამახვილეს ავღანეთის „მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში“ ქართველი და ამერიკელი სამხედროების მონაწილეობაზე. აგრეთვე, იმსჯელეს ერთობლივ პროგრამებზე, მათ შორის, საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამაზე (GDRP) და საქართველოს თავდაცვის ძალების ნატოს სტანდარტებით განვითარების გრძელვადიანი პრიორიტეტები მიმოიხილეს.

ორი ქვეყნის თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელებმა ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელება და თანამშრომლობის არეალის გაფართოების სამომავლო პერსპექტივებიც განიხილეს.

ჯუანშერ ბურჭულაძემ თავდაცვის მინისტრის პოსტი 22 თებერვალს, მისი წინამორბედის, ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერად ხელახლა არჩევის შემდეგ დაიკავა. მანამდე იგი თავდაცვის მინისტრის მოადგილის პოსტზე მსახურობდა.

