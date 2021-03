Министр обороны Грузии поговорил со своим американским коллегой по телефону

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе 4 марта поговорил по телефону со своим американским коллегой Ллойдом Остином, с которым обсудил двустороннее долгосрочное стратегическое сотрудничество в области обороны и безопасности.

Как сообщили в Министерстве обороны Грузии, в ходе беседы глава оборонного ведомства Грузии подчеркнул важность «твердой поддержки» новой администрации США в свете угроз, исходящих со стороны России.

«Совместные военные учения и поддержка США демонстрируют непоколебимое стратегическое партнерство в регионе», – сказал министр обороны Грузии своему американскому коллеге.

В ходе телефонного разговора стороны также акцентировали внимание на участии грузинских и американских войск в «Миссии твердой поддержки» в Афганистане. Они также обсудили совместные программы, в том числе Программу оборонной готовности Грузии (GDRP) и долгосрочные приоритеты развития Сил обороны Грузии в соответствии со стандартами НАТО. Министры обороны двух стран также обсудили выполнение Существенного пакета НАТО-Грузия и будущие перспективы расширения сферы сотрудничества.

Джаншер Бурчуладзе занял пост министра обороны 22 февраля после того, как его предшественник Ираклий Гарибашвили был утвержден на должности премьер-министра. До этого он занимал должность заместителя министра обороны.

