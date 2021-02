Ираклий Гарибашвили назначил вице-премьеров

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства 25 февраля назначил министра иностранных дел Давида Залкалиани и министра финансов Иване Мачавариани вице-премьерами.

Профессиональный дипломат Давид Залкалиани, занимающий пост министра иностранных дел с 2018 года, занимал пост вице-премьера уже ранее, когда премьером был Георгий Гахария. На эту должность он был назначен бывшим главой правительства 21 января.

Министр финансов Иване Мачавариани сменил бывшего министра регионального развития и инфраструктуры Майю Цкитишвили, которая ушла в отставку 19 февраля, на следующий день после отставки Георгия Гахария. Мачавариани был назначен министром финансов в июле 2018 года.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)