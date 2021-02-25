Ираклий Гарибашвили назначил вице-премьеров, 25 февраля, 2021 г., Фото: скриншот из видео с официальной страница Ираклия Гарибашвили
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Ираклий Гарибашвили назначил вице-премьеров

25/02/2021 - 13:03
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства 25 февраля назначил министра иностранных дел Давида Залкалиани и министра финансов Иване Мачавариани вице-премьерами.

Профессиональный дипломат Давид Залкалиани, занимающий пост министра иностранных дел с 2018 года, занимал пост вице-премьера уже ранее, когда премьером был Георгий Гахария. На эту должность он был назначен бывшим главой правительства 21 января.

Министр финансов Иване Мачавариани сменил бывшего министра регионального развития и инфраструктуры Майю Цкитишвили, которая ушла в отставку 19 февраля, на следующий день после отставки Георгия Гахария. Мачавариани был назначен министром финансов в июле 2018 года.

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25/02/2021 - 13:03
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