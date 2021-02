მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა თანამდებობა დატოვა

ნიკა მელიას დაკავებაზე გუნდთან არსებული უთანხმოების გამო გიორგი გახარიას გადადგომიდან 6 დღეში, თანამდება მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა, კახაბერ ქემოკლიძემაც დატოვა.

„ზუსტად 10 წლიანი აქტიური, უზომოდ დინამიური და გამოწვევებით სავსე სამსახურის შემდეგ უნდა დაგემშვიდობოთ, როგორც საჯარო მოხელე და ყოფილი უსაფრთხოების ოფიცერი“, – დაწერა მან სოციალურ ქსელში და მიცემული შესაძლებლობისთვის აწ უკვე ყოფილ პრემიერს „განსაკუთრებული“ მადლობა გადაუხადა.

კახაბერ ქემოკლიძე მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად გიორგი გახარიამ 4 თებერვალს დანიშნა. მან პოსტზე ნათია მეზვრიშვილი შეცვალა, რომელმაც თანამდებობა 2020 წლის ნოემბერში დატოვა.

მთავრობის ადმინისტრაციაში გადანაცვლებამდე, ქემოკლიძე ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატის უფროსი იყო. უფრო ადრე კი – მას შინაგან საქმეთა სამმინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში სხვადასხვა მმართველი თანამდებობები ეკავა.

