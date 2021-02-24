Кахабер Кемоклидзе, фото: пресс-служба премьер-министра
Новости

Глава аппарата правительства Грузии подал в отставку

24/02/2021 - 22:04
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Глава аппарата правительства Кахабер Кемоклидзе также покинул свой пост спустя 6 дней после отставки Георгия Гахария с должности премьер-министра из-за разногласий внутри правящей команды по поводу задержания лидера оппозиционного ЕНД Ники Мелия.

«Спустя ровно 10 лет активной, чрезвычайно динамичной и восполненной вызовами службы я должен попрощаться с вами, как публичный служащий и бывший офицер безопасности», – написал он в социальной сети, и выразил «особую» благодарность бывшему премьер-министру за предоставленную ему возможность.

Кахабер Кемоклидзе был назначен главой Администрации правительства Георгием Гахария 4 февраля. Он сменил Натию Мезвришвили, которая ушла в отставку в ноябре 2020 года.

До перехода в Администрацию правительства Кемоклидзе был главой Аппарата Совета национальной безопасности. Ранее он занимал различные руководящие должности в МВД и Службе госбезопасности.

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24/02/2021 - 22:04
9 1 minute read

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