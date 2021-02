რუსეთის საპარლამენტო დელეგაცია ოკუპირებულ ცხინვალს სტუმრობს 

რუსეთის საპარლამანეტო დელეგაცია, რომელსაც რუსეთის ფედერაციის საბჭოს საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე და პრეზიდენტ პუტინის პარტიის – „ერთიანი რუსეთის“ დეპუტატი, კონსტანტინ კოსაჩევი ხელმძღვანელობს, გუშინ ოკუპირებულ ცხინვალში ჩავიდა და რეგიონის ლიდერს, ანატოლი ბიბილოვსა და „პარლამენტის წევრებს“ შეხვედა.

ვიზიტი იმ ფონზე იმართება, როდესაც ოკუპირებული რეგიონის ოპოზიციის „დეპუტატები“ 2020 წლის სექტემბრიდან საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობას ბოიკოტს უცხადებენ და ამაოდ ითხოვენ 28 წლის პატიმრის ინალ ჯაბიევის სავარაუდო წამების საქმესთან დაკავშირებით „გენერალური პროკურორის“ გადადგომას.

გავრცელებული ინფორმაციით, ანატოლი ბიბილოვთან შეხვედრაზე კოსაჩევმა განაცხადა, რომ საპარლამენტო ბოიკოტი „არა მხოლოდ საპარლამანთაშორისი თანამშრომლობის, არამედ ჩვენი სახელმწითოთაშორისი თანამშრომლობის განვითარებას აფერხებს“. რუსმა დეპუტატმა ასევე აღნიშნა, რომ „საკმარისი დრო გავიდა იმისათვის, რომ გადავაბიჯოთ ემოციებს და დავუბრუნდეთ შემოქმედებით მუშაობას“.

ადგილობრივი საინფორმაციო სააგენტო „რესის“ ცნობით, „დეპუტატებთან“ შეხვედრაზე კოსაჩევმა განაცხადა, რომ „რუსეთის ერთადერთი ინტერესია, რომ სამხრეთ ოსეთში სტაბილური სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება იყოს, რათა ის საკითხები მოგვარდეს, რომელთა მოგვარებასაც ხალხი ხელისუფლებისგან ელის. ეს კი მოითხოვს, რომ ამ ხელისუფლების ყველა ინსტიტუტი ქმედუნარიანი იყოს“.

რუსეთის დელეგაციასა და ოკუპირებული რეგიონის „დეპუტატებს“ შორის გამართული რიგი შეხვედრების შემდეგ, ცხინვალში „საკანონმდებლო ორგანომ“ სხდომა მოიწვია, სადაც რუსი დეპუტატი სიტყვით გამოვიდა და განაცხადა – „იპოვეთ კომპრომისი, დარწმუნებული ვარ, თქვენ ეს შეგიძლიათ“.

ამ ეტაპზე უცნობია, დაუბრუნდება თუ არა ოკუპირებული რეგიონის „პარლამენტი“ მუშაობას უახლოეს დღეებში ან კვირებში, რათა რიგი აქტუალური საკითხები, მათ შორის, ბიუჯეტის მიღება და ახალი „პრემიერ-მინისტრის“ დამტკიცება განიხილოს, რადგანაც „პროკურორის“ გადადგომის შესახებ მოთხოვნა ჯერ არ დაკმაყოფილებულა.

„დეპუტატების კოორდინირებული, შერწყმული და დაგეგმილი მუშაობის გარეშე, წინსვლა ორმხრივი თანამშრომლობის ყველა სხვა მიმართულებით არ გართულებულია, ან შეუძლებული“, – განაცხადა ვიზიტის შეჯამებისას კოსაჩევმა.

ასევე წაიკითხეთ:

This post is also available in: English (ინგლისური)