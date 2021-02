Визит российской парламентской делегации в оккупированный Цхинвали

Российская парламентская делегация во главе с Константином Косачевым, председателем Комитета Совета Федерации по международным делам, членом партии Владимира Путина «Единая Россия», прибыла вчера в оккупированный Цхинвали для встречи с лидером региона Анатолием Бибиловым и членами местного «парламента».

Визит проходит на фоне бойкота оппозиционных «депутатов», которые бойкотируют законодательный орган с сентября 2020 года и тщетно призывают «генерального прокурора» уйти в отставку из-за предполагаемых пыток 28-летнего заключенного Инала Джабиева.

По сообщениям, на встрече с Анатолием Бибиловым Косачев заявил, что парламентский бойкот «мешает продвижению вперед не только в межпарламентском сотрудничестве, но уже и в развитии в целом нашего межгосударственного сотрудничества». Косачев также отметил, что «времени прошло достаточно много, чтобы переступить через эмоции и вернуться к созидательной работе».

Как сообщает местное информационное агентство «Рес», на встрече с осетинскими «депутатами» Косачев сказал, что «единственный интерес России, чтобы в Южной Осетии было стабильное социально-экономическое развитие, чтобы решились вопросы, которые ожидают от власти люди, и для этого должны быть дееспособны все институты этой власти».

После ряда встреч между российской делегацией и «депутатами» оккупированного региона, «законодательный орган» созвал заседание в Цхинвали, на котором выступил Косачев и сказал: «надо… находить компромиссы, уверен, что вам это по плечу».

В настоящее время неизвестно, вернется ли «парламент» оккупированного региона к работе в ближайшие дни или недели для обсуждения ряда актуальных вопросов, в том числе принятия бюджета и утверждения нового «премьер-министра», поскольку требование об отставке «прокурора» до сих пор не удовлетворено.

«без скоординированной, сплоченной и спланированной работы депутатов движение вперед по всем другим направлениям двустороннего сотрудничества либо затруднено, либо невозможно», – сказал Косачев в конце визита.

