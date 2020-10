მიხაილ ბაბიჩი ცხინვალში ჩავიდა

ცხინვალის მედიის ცნობით, რუსეთის ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე მიხაილ ბაბიჩი 2 ოქტომბერს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩავიდა, სადაც მას ადგილობრივი რეჟიმის ხელმძღვანელმა ანატოლი ბიბილოვმა უმასპინძლა.

მხარეებმა ოკუპირებულ რეგიონში რუსული საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების რეალიზაციის პროცესი განიხილეს. ბიბილოვმა რუსეთის ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს აცნობა, რომ დაგეგმილი პროექტები წლის ბოლომდე 100%-ით შესრულებული იქნება.

“რუსეთის დახმარების გარეშე ჩვენ ამას ვერ შევძლებდით,” განაცხადა ბიბილოვმა. ბაბიჩმა, თავის მხრივ, აღნიშნა, რომ რუსეთის მთავარი გეგმა რეგიონში სხვადასხვა სოციო-ეკონომიკური მიზნებისთვის გამოყოფილი თანხების სრული ათვისებაა.

