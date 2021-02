ადგილობრივი პროტესტის მიუხედავად, ნამახვანი ჰესის მშენებლობა განახლდა

წყალტუბოს რაიონში ნამახვანის ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის პროექტის წინააღმდეგ გამართული აქციების მიუხედავად, 30 იანვარს შპს „ენკა რინიუებლზმა” (Enka Renewables) სამშენებლო სამუშაოები პოლიციის ძალების მხარდაჭერით აღადგინა.

ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლებმა პროექტის მშენებლობის ადგილთან დადგმული კარავი მოხსნეს, სადაც აქციის მონაწილეები ჰესის აშენებას, მათი თქმით, მოსალოდნელი დამანგრეველი ეკოლოგიური და სოციალური გავლენის გამო, 98 დღის განმავლობაში აპროტესტებდნენ.

ვარლამ გოლეთიანმა, ახალგაზრდა ადგილობრივმა აქტივისტმა, რომელიც ჰესის საწინააღმდეგო მოძრაობას უძღვება, ხელისუფლების წარმომადგენლებს განუცხადა, რომ დემონსტრანტები კომპანიას საქმის ბოლომდე მიყვანის საშუალებას არ მისცემენ. მისი თქმით, „ენკა რინიუებლზს” მშენებლობის წარმოება სულ მცირე შვიდი წლის განმავლობაში მაინც მოუწევს, შესაბამისად, ძალისმიერი მეთოდების გამოყენება არც მათ ინტერესს წარმოადგენს.

აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ პოლიციის ოფიცრებს მიმართა, რომ ისინი „თურქებს ემსახურებიან”, რითაც „ენკას” თურქულ წარმოშობას გაუსვა ხაზი. სტამბოლში დაარსებული კომპანია „ენკა” ნორვეგიული „ქლინ ენერჯი გრუფთან” (Clean Energy Group) ერთად ჰესის განვითარების, აშენების, ფლობისა და ოპერირების უფლებებით სარგებლობს.

„ენკა რინიუებლზმა”, თავის მხრივ, 30 იანვარს განაცხადა, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებს კერძო ინვესტორის დაცვის ვალდებულება აკისრიათ. „პროექტის განხორციელებისთვის ხელის შეშლა მიუღებელია, რადგან ეს დაკავშირებულია სოლიდურ მატერიალურ ზიანთან, რომ არაფერი ვთქვათ ქვეყნის საინვესტიციო კლიმატის მიმართ ნდობის დაკარგვის რისკზე და სამომავლო იურიდიულ გართულებებზე”, წერია „ენკას” განცხადებაში.

ეკონომიკის მინისტრის ნათია თურნავას თქმით, „ნამახვანჰესი, ისე, როგორც ნებისმიერი სხვა ჰესი, რომელიც საქართველოში შენდება, არის ჩვენი ენერგოდამოუკიდებლობის საქმეში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილი”.

პროექტზე საუბრისას, თურნავამ ასევე აღნიშნა, რომ ნამახვანჰესი ერთ-ერთი ყველაზე კარგად დამუშავებული და უსაფრთხო პროექტია, „რომელიც არაერთმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ შეისწავლა”.

„საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ“, რომელიც პროექტის მშენებლობას გასულ წელს სასამართლოს გზით დაუპირისპირდა, საქართველოს ხელისუფლება პროტესტის „რეპრესიული მეთოდებით“ ჩახშობაში დაადანაშაულა, ასევე მოუწოდა რა სასამართლოს საქმე „დროულად და მიუკერძოებლად“ გამოიძიოს.

პროექტის მოწინააღმდეგეები, რომლებიც ადგილობრივების უფლებებს და ჰესისგან წარმოშობილ სოციალურ და ეკოლოგიურ პრობლემებს უსვამენ ხაზს, მშენებლობის გაპროტესტებას 1 თებერვალს პარლამენტის წინ გეგმავენ. რაც შეეხება ადგილობრივ მოსახლეობას, ისინი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტ სოფელ ჟონეთში, ობიექტის მშენებლობის ადგილას 7 თებერვალს აპირებენ საპროტესტო შეკრების განახლებას.

