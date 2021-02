Несмотря на протесты местных жителей, строительство Намахванской ГЭС возобновилось

Несмотря на протесты против строительства каскада Намахванской ГЭС в Цхалтубском районе Грузии, 30 января ООО «Энка Риниуэблз» (Enka Renewables) возобновило строительные работы при поддержке сил полиции.

Правоохранители демонтировали палатку протестующих на месте строительства проекта, где участники акции протестовали в течение 98 дней против строительства ГЭС, по их заявлению, из-за ожидаемого разрушительного экологического и социального воздействия.

Молодой местный активист Варлам Голетиани, который возглавляет движение против строительства ГЭС, заявил представителям властей, что протестующие не позволят компании завершить дело. По его словам, «Энка Риниуэблз» будет вести строительство как минимум в течение семи лет, следовательно, применение силовых методов в их интересы также не входит.

Один из протестующих обратился к полицейским, сказав, что они «служат туркам», подчеркнув тем самым турецкое происхождение компании «Энка». Базирующаяся в Стамбуле компания Enka вместе с норвежской Clean Energy Group обладает правами на разработку, строительство, владение и эксплуатацию ГЭС.

Enka Renewables, в свою очередь, заявила 30 января, что на представителей власти возлагается ответственность по защите частных инвесторов. «Препятствование реализации проекта недопустимо, поскольку это связано со значительным материальным ущербом, не говоря уже о риске потери доверия к инвестиционному климату страны и будущих юридических осложнениях», – говорится в заявлении Enka.

По словам министра экономики Грузии Натии Турнава, «Намахванская ГЭС, как и любая другая ГЭС, строящаяся в Грузии, является важным вкладом в нашу энергетическую независимость».

Говоря о проекте, Турнава также отметила, что Намахванская ГЭС является одним из самых хорошо продуманных и безопасных проектов, «который изучен многими международными организациями».

НПО Ассоциация молодых юристов Грузии, которая в прошлом году оспорила строительство этого проекта в суде, обвинила власти Грузии в подавлении протеста с применением «репрессивных методов», а также призвала суд к «своевременному и беспристрастному» расследованию этого дела.

Противники проекта, которые подчеркивают права местных жителей и социальные и экологические проблемы, создаваемые ГЭС, планируют протестовать против строительства ГЭС перед зданием Парламента 1 февраля. Что касается местных жителей, то они собираются возобновить акцию протеста 7 февраля на строительной площадке объекта в селе Жонети Цхалтубинского района.

