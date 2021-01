სასამართლომ ივერი მელაშვილი და ნატალია ილიჩოვა გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა

თბილისის საქალაქო სასამართლომ 28 იანვარს გამართულ წინასასამართლო სხდომაზე, ივერი მელაშვილი და ნატალია ილიჩოვა 20 000-20 000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა.

პროკურატურამ სასამართლოს მათთვის პატიმრობის გირაოთი შეცვლის მოთხოვნით დღეს მიმართა. საგამოძიებო უწყება თითოეულისთვის 30 000-30 000 ლარიანი გირაოს შეფარდებას ითხოვდა. პროკურატრამ განმარტა, რომ ბრალდებულების მიერ „ჩადენილი ქმედებების გარშემო გამოძიება სრულად არის ამოწურული“, ამ ეტაპისთვის კი – გამოძიება მათთვის დავალების გამცემი პირების იდენტიფიცირებაზე მუსაობს.

ივერი მელაშვილი და ნატალია ილიჩოვა 2020 წლის 7 ოქტომბერს, საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე დააკავეს. გამოძიება მათ „უცხო ქვეყნისთვის საქართველოს ტერიტორიის ნაწილის გადაცემისკენ მიმართულ მოქმედებას“ ედავება. ბრალდებულები ბრალს არ აღიარებენ და საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევენ.

მელაშვილი-ილიჩოვას საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებულად აფასებს ოპოზიციისა და სამოქალაქო საზოგადოების დიდი ნაწილიც. ისინი მთელი ამ ხნის განმავლობაში ორი „პოლიტიკური პატიმრის“ გათავისუფლებას ითხოვდნენ.

