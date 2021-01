На предварительном судебном слушании 28 января Тбилисский городской суд освободил Ивери Мелашвили и Наталью Иличеву под залог в размере по 20 тысяч лари каждого.

Прокуратура обратилась в суд сегодня с ходатайством заменить меру пресечения с предварительного заключения на освобождение под залог. Следственный орган требовал избрания для каждого выплаты залога в размере по 30 тысяч лари. Прокуратура пояснила, что «расследование действий обвиняемых полностью исчерпано», и на данном этапе – следствие работает над установлением лиц, которые давали им поручения.

Ивери Мелашвили и Наталья Иличева были задержаны 7 октября 2020 года, за месяц до парламентских выборов. Следствие обвиняет их в «действиях, направленных на передачу части территории Грузии иностранному государству». Обвиняемые не признают себя виновными и считают дело политически мотивированным.

Дело Мелашвили-Иличевой также считает политически мотивированным значительная часть оппозиции и гражданского общества. Все это время они требовали освобождения этих двух «политических заключенных».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)