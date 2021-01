ფინანსთა სამინისტრომ 35 მლნ ლარის ფასიანი ქაღალდები გაყიდა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ 26 იანვარს გამართულ აუქციონზე 35 მლნ ლარის ნომინალური ღირებულებისა და 5 წლიანი ვადიანობის მქონე ფასიანი ქაღალდები გაყიდა.

ეროვნული ბანკის ცნობით, აუქციონში მონაწილეობა ხუთმა კომერციულმა ბანკმა მიიღო და მოთხოვნამ 89 500 000 ლარი შეადგინა.

ამავე ინფორმაციით, აუქციონზე მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი 8.050%, საშუალო შეწონილი 8.112 %, მაქსიმალური კი 8.120% იყო.

ასევე წაიკითხეთ:

This post is also available in: English (ინგლისური)