Министерство финансов продало ценные бумаги на 35 млн лари

Министерство финансов Грузии продало ценные бумаги номинальной стоимостью 35 миллионов лари и сроком обращения 5 лет на аукционе, состоявшемся 26 января.

По сообщению НБГ, в аукционе участвовало пять коммерческих банков, а спрос составил 89 500 000 лари.

Согласно той же информации, минимальная процентная ставка на аукционе составила 8,050%, средневзвешенная – 8,112%, максимальная – 8,120%.

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