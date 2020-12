ეროვნულმა ბანკმა 30 მლნ აშშ დოლარი გაყიდა

ეროვნულმა ბანკმა 30 დეკემბერს დეკემბერს გამართულ სავალუტო აუქციონზე გატანილი 30 მლნ აშშ დოლარი გაყიდა.

სებ-ის ცნობით, აუქციონზე საშუალო შეწონილი გაცვლითი კურსი 3.2752 ლარი იყო.

ეს 2020 წლის 13 მარტიდან დღემდე, უკვე 26-ე აუქციონია, სადაც სებ-მა ჯამში 873 222 000 დოლარი გაყიდა.

მოცემული მომენტისთვის 1 აშშ დოლარის ოფიციალური ღირებულება 3.2795 ლარია. ეროვნულ ბანკის ცნობით, 31 დეკემბერს 1 აშშ დოლარი 3.2766 ლარი ეღირება.

