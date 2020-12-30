Фото: Annie Sprat via Unsplash
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НБГ продал 30 МЛН долларов США

30/12/2020 - 21:40
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Национальный банк Грузии продал 30 миллионов долларов США на валютном аукционе 30 декабря.

По данным Национального банка, средневзвешенный обменный курс на аукционе составил 3,2752 лари.

Это 26-й аукцион с 13 марта 2020 года, на которых НБГ продал в общей сложности 873 222 000 долларов США.

Официальная стоимость 1 доллара США на данный момент составляет 3,2795 лари. По данным НБГ, 31 декабря 1 доллар США будет стоить 3,2766 лари.

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30/12/2020 - 21:40
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