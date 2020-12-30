НБГ продал 30 МЛН долларов США

Национальный банк Грузии продал 30 миллионов долларов США на валютном аукционе 30 декабря.

По данным Национального банка, средневзвешенный обменный курс на аукционе составил 3,2752 лари.

Это 26-й аукцион с 13 марта 2020 года, на которых НБГ продал в общей сложности 873 222 000 долларов США.

Официальная стоимость 1 доллара США на данный момент составляет 3,2795 лари. По данным НБГ, 31 декабря 1 доллар США будет стоить 3,2766 лари.

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